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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6757 руб.
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11 декабря 2023 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6757 руб.

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11 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,52 коп. и составил 12,6757 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6355 руб., максимальный - 12,8105 руб. Было заключено 7068 сделок. Объем торгов составил 19113,81 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,647 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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