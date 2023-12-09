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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 декабря в размере 91,6402 руб., евро - 98,8409 руб.
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09 декабря 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 декабря в размере 91,6402 руб., евро - 98,8409 руб.

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9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 91,6402 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,52 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 98,8409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 97,22 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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