ЦБ РФ установил курс евро с 9 декабря в размере 98,8409 руб.

8 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 98,8409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 97,22 коп.

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Калининградский "Автотор" начал промышленную сборку среднеразмерного кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun, сообщила пресс-служба компании. Kaiyi Х7 один из самых крупных пассажирских автомобилей, выпускаемых в настоящее время в Калининграде. Колесная база кроссовера составляет... Kaiyi Х7 один из самых крупных пассажирских автомобилей, выпускаемых в настоящее время в Калининграде. Колесная база кроссовера составляет... читать дальше

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Инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу снизились в прошлом месяце до двухлетнего минимума, укрепив уверенность рынка в том, что Банку Англии больше не потребуется повышать ключевую процентную ставку, пишет Financial Times. В ноябре жители... В ноябре жители... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 13 декабря повысится на 6,7% и составит 4 тыс. 063,5 рубля против 3 тыс. 808,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. На ячмень пошлина восьмую неделю подряд будет нулевой. Пошлина на кукурузу повысится до 839,5... На ячмень пошлина восьмую неделю подряд будет нулевой. Пошлина на кукурузу повысится до 839,5... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11.12 по 17.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Потребление электрической мощности в РФ 8 декабря обновило исторический максимум и достигло 168 765 МВт, что на 2 821 МВт выше предыдущего максимума, зафиксированного 10 января 2023 г., сообщил "Системный оператор". Новые исторические максимумы в период 6-8 декабря... Новые исторические максимумы в период 6-8 декабря... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает Trading Economics. Тем временем уровень безработицы в США в ноябре снизился до 3,7% с... Тем временем уровень безработицы в США в ноябре снизился до 3,7% с... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект о реформировании системы страхования вкладов (ССВ). Средства на счетах адвокатов и нотариусов будут защищены страховкой на сумму до 1,4 млн. руб., средства физических лиц, оказывающих профессиональные... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5971,85 (-58,81) руб./грамм; на серебро - 70,45 (-1,26) руб./грамм; на платину - 2678,19 (-15,13) руб./грамм; на палладий - 2875,59 (+27,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-606 на 116 млрд 36,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 91,6402 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 98,8409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 97,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 182 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Самые высокие темпы прироста премий за 9 месяцев года показали все линии страхования жизни (51,1%), грузов (38%) и имущества физлиц (40,6%), согласно данным статистики ЦБ. Сборы российских страховщиков за период росли по большинству линий бизнеса, незначительное... Сборы российских страховщиков за период росли по большинству линий бизнеса, незначительное... читать дальше

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