08 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|октябрь 2023
|16:30
|Данные с рынка труда США
|октябрь 2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|ноябрь 2023
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08 декабря 2023 года 10:24
ВТБ прогнозирует замедление темпов роста рынка розничного кредитования до 6-8% в следующем году и ускорение прироста клиентских средств до 12%, сообщил "Интерфаксу" зампред правления банка Георгий Горшков.
"Период высоких ключевых ставок дает нам очень хорошую... читать дальше
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08 декабря 2023 года 10:17
Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, увеличила на 5% чистую прибыль в четвертом финансовом квартале (завершился 29 октября) на 5% до $3,52 млрд, или $8,25 в расчете на акцию, по сравнению с $3,36 млрд, или $7,83 на... читать дальше
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08 декабря 2023 года 10:10
Банк России продал валюту расчетами 7 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
Банк России временно увеличивал объем... читать дальше
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08 декабря 2023 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал в мажоре на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и коррекции нефти.
Фондовые рынки крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают положительную динамику, кроме японского.
Американские фондовые... читать дальше
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08 декабря 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,36/95,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...
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08 декабря 2023 года 10:02
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 1012 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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08 декабря 2023 года 09:58
Алкогольные предприятия РФ за 11 месяцев т.г. произвели 71,9 млн декалитров (дал) водки, что на 4,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль (бывшее Росалкогольрегулирование).
По сравнению с 11 месяцами 2021 года (71,7 млн дал) производство в этом... читать дальше
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08 декабря 2023 года 09:51
ВТБ планирует направить прибыль за 2024 год на восстановление капитала с учетом Базельских надбавок, возврат к выплате дивидендов возможен по итогам 2025 года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах форума "Россия зовет!".
ВТБ планирует... читать дальше
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08 декабря 2023 года 09:43
Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в РФ в период с 22 декабря по 8 января ожидаются на уровне 5,3 млн человек, что на 8,2% превысит показатели прошлого года, сообщил журналистам на выездном брифинге замглавы ОАО "РЖД" Иван Колесников.
По его словам, на... читать дальше
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08 декабря 2023 года 09:35
Промышленные предприятия РФ, по предварительным данным, увеличили в январе-ноябре 2023 г. производство грузовых вагонов в 1,3 раза к аналогичному периоду прошлого года - до 57,39 тыс. единиц. Данные представлены НП "Объединение производителей железнодорожной техники"... читать дальше
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08 декабря 2023 года 09:27
Совкомбанк не исключает приобретения новых активов в течение следующих нескольких лет, заявил директор по связям с инвесторами банка Андрей Оснос.
"Мы будем еще смотреть на рынок, что интересного есть. Умеем это делать, любим это делать, и мы уверены, что несколько... читать дальше
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08 декабря 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 декабря составили по Российской Федерации 4574,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4309,3 млрд руб.
На... читать дальше
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08 декабря 2023 года 09:19
"Металлоинвест" направит 19,4 млрд рублей (0,259 руб. на акцию) на дивиденды за 9 месяцев 2023 года за счет чистой прибыли общества, сообщила компания.
За первое полугодие "Металлоинвест" выплатил 7,5 млрд рублей дивидендов. До этого компания объявляла о решении... читать дальше
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08 декабря 2023 года 09:11
Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства.
Предварительно было объявлено о сокращении на 0,5%. ВВП снизился впервые с октября-декабря 2022 года.
Прогноз аналитиков не... читать дальше
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08 декабря 2023 года 09:11
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-607 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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08 декабря 2023 года 09:03
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу показывают положительную динамику, за исключением японского рынка акций.
Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным... читать дальше
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