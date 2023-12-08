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ВТБ прогнозирует замедление темпов роста рынка розничного кредитования до 6-8% в следующем году и ускорение прироста клиентских средств до 12%, сообщил "Интерфаксу" зампред правления банка Георгий Горшков. "Период высоких ключевых ставок дает нам очень хорошую... "Период высоких ключевых ставок дает нам очень хорошую... читать дальше

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Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, увеличила на 5% чистую прибыль в четвертом финансовом квартале (завершился 29 октября) на 5% до $3,52 млрд, или $8,25 в расчете на акцию, по сравнению с $3,36 млрд, или $7,83 на... читать дальше

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Банк России продал валюту расчетами 7 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал в мажоре на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и коррекции нефти. Фондовые рынки крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают положительную динамику, кроме японского. Фондовые рынки крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают положительную динамику, кроме японского. Американские фондовые... Американские фондовые... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,36/95,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 1012 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Алкогольные предприятия РФ за 11 месяцев т.г. произвели 71,9 млн декалитров (дал) водки, что на 4,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль (бывшее Росалкогольрегулирование). По сравнению с 11 месяцами 2021 года (71,7 млн дал) производство в этом... По сравнению с 11 месяцами 2021 года (71,7 млн дал) производство в этом... читать дальше

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ВТБ планирует направить прибыль за 2024 год на восстановление капитала с учетом Базельских надбавок, возврат к выплате дивидендов возможен по итогам 2025 года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах форума "Россия зовет!". ВТБ планирует... ВТБ планирует... читать дальше

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Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в РФ в период с 22 декабря по 8 января ожидаются на уровне 5,3 млн человек, что на 8,2% превысит показатели прошлого года, сообщил журналистам на выездном брифинге замглавы ОАО "РЖД" Иван Колесников. По его словам, на... По его словам, на... читать дальше

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Промышленные предприятия РФ, по предварительным данным, увеличили в январе-ноябре 2023 г. производство грузовых вагонов в 1,3 раза к аналогичному периоду прошлого года - до 57,39 тыс. единиц. Данные представлены НП "Объединение производителей железнодорожной техники"... читать дальше

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Совкомбанк не исключает приобретения новых активов в течение следующих нескольких лет, заявил директор по связям с инвесторами банка Андрей Оснос. "Мы будем еще смотреть на рынок, что интересного есть. Умеем это делать, любим это делать, и мы уверены, что несколько... "Мы будем еще смотреть на рынок, что интересного есть. Умеем это делать, любим это делать, и мы уверены, что несколько... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 декабря составили по Российской Федерации 4574,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4309,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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"Металлоинвест" направит 19,4 млрд рублей (0,259 руб. на акцию) на дивиденды за 9 месяцев 2023 года за счет чистой прибыли общества, сообщила компания. За первое полугодие "Металлоинвест" выплатил 7,5 млрд рублей дивидендов. До этого компания объявляла о решении... За первое полугодие "Металлоинвест" выплатил 7,5 млрд рублей дивидендов. До этого компания объявляла о решении... читать дальше

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Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении на 0,5%. ВВП снизился впервые с октября-декабря 2022 года. Предварительно было объявлено о сокращении на 0,5%. ВВП снизился впервые с октября-декабря 2022 года. Прогноз аналитиков не... Прогноз аналитиков не... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-607 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу показывают положительную динамику, за исключением японского рынка акций. Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным... Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным... читать дальше

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