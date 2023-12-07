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07 декабря 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,8363 руб.

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7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,44 коп. и составил 99,8363 руб.

Минимальный курс евро составил 99,3275 руб., максимальный - 100,635 руб. Было заключено 18632 сделки. Объем торгов составил 39568,51 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,4375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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