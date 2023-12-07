Европейские фондовые индексы снижаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

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Лидеры индийской алмазной отрасли приняли решение не продлевать добровольное эмбарго на импорт алмазного сырья, срок которого истекает 15 декабря, сообщает агентство Rapaport со ссылкой на главу Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) Випула Шаха.

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Создание системы экономических преференций в Арктической зоне РФ привело к тому, что к реализации на этой территории уже заявлены 766 инвестпроектов, сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

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В ноябре валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, увеличились до $3,172 трлн по сравнению с $3,101 трлн в предыдущий месяц, говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-605 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9602% от номинала, говорится в сообщении банка.

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Госкорпорация "Росатом" и арабский портовый оператор DP World намерены создать логистического оператора для работы на российском и международном рынках, сообщил медиацентр атомной промышленности.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,55 коп. и составил 12,9216 руб.

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Банк России повысил прогноз по росту средств населения в банках на 2023 год до 15-18% с 11-15% ранее, следует из обзора ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Прогноз по приросту вкладов физлиц в 2024 году Банк России немного снизил, прогнозирует их увеличение на 6-11%...