Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,1107 руб.

Минимальный курс евро составил 99,1675 руб., максимальный - 100,7775 руб. Было заключено 12669 сделок. Объем торгов составил 41421,29 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,1525 руб. за евро.

6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 85,00 коп. и составил 100,1107 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56129,629 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 180,722 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 85,00 коп. и составил 100,1107 руб. Минимальный курс евро составил 99,1675 руб., максимальный - 100,7775 руб. Было заключено 12669 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 99,1675 руб., максимальный - 100,7775 руб. Было заключено 12669 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,03 руб. и составил 92,7591 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,8675 руб., максимальный - 93,34 руб. Была заключена 27421 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,8675 руб., максимальный - 93,34 руб. Была заключена 27421 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,19 коп. и составил 12,9411 руб. Минимальный курс юаня составил 12,811 руб., максимальный - 13,0455 руб. Было заключено 66393 сделки. Объем торгов составил 139028,46... Минимальный курс юаня составил 12,811 руб., максимальный - 13,0455 руб. Было заключено 66393 сделки. Объем торгов составил 139028,46...

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 28 ноября по 4 декабря 2023 г. снизились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 ноября 2023 г. цены снизились на 0,1%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 4 декабря... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 4 декабря... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 28 ноября по 4 декабря выросли в среднем на 1,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 21 по 27 ноября цены на плодоовощную продукцию также выросли на 1,9% Огурцы подорожали за неделю на 10,4%,... Огурцы подорожали за неделю на 10,4%,... читать дальше

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За период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,12%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 21 по 27 ноября 2023 года инфляция составила 0,33%. С начала декабря цены выросли на 0,07%, с начала года - на... С начала декабря цены выросли на 0,07%, с начала года - на... читать дальше

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В третьем квартале 2023 г. по сравнению с третьим кварталом 2022 года уровень бедности в РФ снизился на 0,3 п.п или на 0,5 млн человек - с 15,3 млн жителей страны до 14,8 млн человек в третьем квартале 2023 года, сообщает Росстат. По сравнению со вторым кварталом 2023 года... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги снижением индексов на1,6-2% из-за слабости нефти (Brent упала ниже $76,5 за баррель), несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше

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Банк Канады в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5% годовых, что является максимумом с 2001 года. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, сообщает Trading Economcis. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, сообщает Trading Economcis. ЦБ не меняет ставку уже третье заседание подряд, поскольку видит... ЦБ не меняет ставку уже третье заседание подряд, поскольку видит... читать дальше

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Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила комплексный план развития евразийских транспортных коридоров до 2025 года, сообщила пресс-служба ЕЭК в среду. "Документ включает 10 мероприятий и направлен на реализацию ключевых положений транспортной политики ЕАЭС,... "Документ включает 10 мероприятий и направлен на реализацию ключевых положений транспортной политики ЕАЭС,... читать дальше

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Американская McDonald's Corp. планирует увеличить число ресторанов быстрого обслуживания по всему миру до 50 тыс. к концу 2027 года. Это будет период самого быстрого роста в истории компании, говорится в ее пресс-релизе. Это будет период самого быстрого роста в истории компании, говорится в ее пресс-релизе. В настоящее время количество ресторанов... В настоящее время количество ресторанов... читать дальше

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"Московская биржа" вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций. "С 25 декабря 2023 года на рынке акций будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок. С этой даты при исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет... "С 25 декабря 2023 года на рынке акций будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок. С этой даты при исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет... читать дальше

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Реализация индустриального мегапроекта по развитию химической промышленности потребует 2 трлн рублей инвестиций, заявил заместитель директора Департамента химической промышленности Минпромторга России Алексей Артемьев в ходе профильного круглого стола в Совете... читать дальше

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Минфин РФ в декабре планирует осуществить государственные внутренние заимствования в сумме до 68,3 млрд. рублей с превышением установленного на 2023 год законом о бюджете верхнего предела государственного внутреннего долга РФ. Как говорится в сообщении министерства,... Как говорится в сообщении министерства,... читать дальше

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Запасы угля на складах угледобывающих предприятий Сибири увеличиваются, говорится в декабрьском обзоре ЦБ РФ по региональной экономике. В сентябре-октябре добыча угля в Сибири сохранила позитивную динамику в основном за счет регионов, территориально близких к границам с... В сентябре-октябре добыча угля в Сибири сохранила позитивную динамику в основном за счет регионов, территориально близких к границам с... читать дальше

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