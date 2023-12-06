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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,6283 руб.
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06 декабря 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,6283 руб.
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6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,06 руб. и составил 92,6283 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,8475 руб., максимальный - 93,2975 руб. Была заключена 7931 сделка. Объем торгов составил 42852,18 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,4075 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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