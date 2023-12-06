.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,1442 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В октябре промпроизводство в РФ выросло на 5,3%
Рост промпроизводства в РФ в октябре замедлился до 5,3% после 5,6% в сентябре, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 3,5%
 
Рост экономики РФ начал замедляться, но пока остается выше траектории сбалансированного роста - ЦБ
Рост российской экономики в 4-м квартале начал замедляться, при этом остается выше траектории сбалансированного роста, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. "Оперативные...
 
По итогам года рост инвестиций в основной капитал может стать максимальным за 12 лет
Рост инвестиций в основной капитал по итогам года превысит ожидания правительства и может достичь 10% - это максимум за последние 12 лет, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Основное влияние на увеличение капвложений оказал бюджетный импульс,...
 
Риски ухода из РФ иностранных торговых сетей исключать нельзя
В настоящее время на российском рынке продолжают работать такие иностранные торговые сети, как французские "Ашан" и "Атак" и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros. В целом им принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, собственные...
 
06 декабря 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,1442 руб.

 0
6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,01 руб. и составил 100,1442 руб.

Минимальный курс евро составил 99,13 руб., максимальный - 100,7325 руб. Было заключено 4044 сделки. Объем торгов составил 12866,93 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,5225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 декабря 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 91,47/95,59 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,47/95,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи...
.
06 декабря 2023 года 16:03
Казахстан сократит нефтедобычу с января 2024 г. для "предотвращения волатильности на нефтяном рынке"
Казахстан намерен сократить добычу нефти с января 2024 года для предотвращения неопределенности и волатильности на рынке, заявили в министерстве энергетики.

"Казахстан намерен сократить добычу нефти, начиная с января 2024 года, в качестве своего вклада в предотвращение...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 15:55
Продажи чипов в мире упадут на 9,4% в 2023 г.
Мировые продажи чипов могут снизиться на 9,4% в 2023 году - до $520 млрд, говорится в отчете отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

Прежний прогноз предполагал падение на 10,3%. Улучшение ожиданий обусловлено более высокими показателями в...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 15:47
Ставки по ипотеке в США упали до минимума с августа
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 1 декабря, опустился на 20 базисных пунктов и достиг минимума с середины августа, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 92,7826 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1,06 руб. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,7826 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 15:40
IATA повысила прогноз прибыли авиакомпаний в 2023 г.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) повысила прогноз чистой прибыли мировых авиакомпаний в 2023 году до $23,3 млрд, сообщила организация.

В декабре прошлого года показатель оценивался в $4,7 млрд, в июне этого года прогноз был улучшен до $9,8...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 15:31
Госдума приняла закон о временной перестраховке ЭКСАР торговых кредитов внутри РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "ЭКСАР") временно получит возможность перестраховывать риски по торговым кредитам, оформленным под правительственные гарантии внутри...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 15:30
В четверг, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4,15 млрд руб.
В четверг, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4,15 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 15:30
В четверг, 7 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2,73 млрд руб.
В четверг, 7 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2,73 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 15:22
ОАЭ являются главным торговым партнером РФ в арабском мире - Путин
Отношения России с Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на беспрецедентно высокий уровень, это главный торговый партнер РФ в арабском мире, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Сегодня наши...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,1442 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,01 руб. и составил 100,1442 руб.

Минимальный курс евро составил 99,13 руб., максимальный - 100,7325 руб. Было заключено 4044 сделки. Объем торгов составил 12866,93...
.
06 декабря 2023 года 15:06
Минфин с начала 4-го квартала разместил ОФЗ на 522,5 млрд руб., квартальный план перевыполнен на 4,5%
Министерство финансов России с начала четвертого квартала разместило на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 522,503 млрд рублей по номиналу, перевыполнив квартальный план на 4,5%. Всего с начала года и по 6 декабря Минфин разместил ОФЗ на общую сумму...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 14:57
Британия ввела санкции против ряда компаний и физлиц, связанных с оборонным производством РФ, импортом, продажей нефти
Власти Британии объявили о включении в санкционные списки ряда компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным производством, продажей нефти, импортом Россией товаров.

В пресс-релизе британского МИД говорится, что под санкциями оказались "иностранные военные...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 14:48
Релоцировавшиеся в САР компании вправе получить средства со счетов С, избавившись от ограничений - ЦБ РФ
Редомицилировавшиеся в российские специальные административные районы (САР) компании не подпадают под действие правил о счетах типа "С" и имеют право на получение средств с них, если они открыты до "переезда", разъяснил Банк России.

Соответствующие разъяснения...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 6 декабря снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,77 пункта (1,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3092,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3146,44 (+0,55%) пункта,...    читать дальше
.
06 декабря 2023 года 14:39
В январе-сентябре турпоток по России вырос на 25%
За 9 месяцев 2023 года россияне совершили 115 млн поездок по стране. Популярность путешествий по России увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, показало исследование СберАналитики.

Больше всего турпоток вырос в регионах Северного Кавказа (на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.