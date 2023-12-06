.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 355,2 млрд руб.
.
06 декабря 2023 года 10:27
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 355,2 млрд руб.
|0
6 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 355,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 625,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 декабря 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 91,47/95,59 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,47/95,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи...
.06 декабря 2023 года 16:03
Казахстан сократит нефтедобычу с января 2024 г. для "предотвращения волатильности на нефтяном рынке"
Казахстан намерен сократить добычу нефти с января 2024 года для предотвращения неопределенности и волатильности на рынке, заявили в министерстве энергетики. "Казахстан намерен сократить добычу нефти, начиная с января 2024 года, в качестве своего вклада в предотвращение... читать дальше
.06 декабря 2023 года 15:55
Мировые продажи чипов могут снизиться на 9,4% в 2023 году - до $520 млрд, говорится в отчете отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Прежний прогноз предполагал падение на 10,3%. Улучшение ожиданий обусловлено более высокими показателями в... читать дальше
.06 декабря 2023 года 15:47
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 1 декабря, опустился на 20 базисных пунктов и достиг минимума с середины августа, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Средняя... читать дальше
.06 декабря 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 92,7826 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1,06 руб. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,7826 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
.06 декабря 2023 года 15:40
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) повысила прогноз чистой прибыли мировых авиакомпаний в 2023 году до $23,3 млрд, сообщила организация. В декабре прошлого года показатель оценивался в $4,7 млрд, в июне этого года прогноз был улучшен до $9,8... читать дальше
.06 декабря 2023 года 15:31
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "ЭКСАР") временно получит возможность перестраховывать риски по торговым кредитам, оформленным под правительственные гарантии внутри... читать дальше
.06 декабря 2023 года 15:30
В четверг, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4,15 млрд руб.
В четверг, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4,15 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.06 декабря 2023 года 15:30
В четверг, 7 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2,73 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.06 декабря 2023 года 15:22
Отношения России с Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на беспрецедентно высокий уровень, это главный торговый партнер РФ в арабском мире, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. "Сегодня наши... читать дальше
.06 декабря 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,01 руб. и составил 100,1442 руб. Минимальный курс евро составил 99,13 руб., максимальный - 100,7325 руб. Было заключено 4044 сделки. Объем торгов составил 12866,93...
.06 декабря 2023 года 15:06
Минфин с начала 4-го квартала разместил ОФЗ на 522,5 млрд руб., квартальный план перевыполнен на 4,5%
Министерство финансов России с начала четвертого квартала разместило на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 522,503 млрд рублей по номиналу, перевыполнив квартальный план на 4,5%. Всего с начала года и по 6 декабря Минфин разместил ОФЗ на общую сумму... читать дальше
.06 декабря 2023 года 14:57
Британия ввела санкции против ряда компаний и физлиц, связанных с оборонным производством РФ, импортом, продажей нефти
Власти Британии объявили о включении в санкционные списки ряда компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным производством, продажей нефти, импортом Россией товаров. В пресс-релизе британского МИД говорится, что под санкциями оказались "иностранные военные... читать дальше
.06 декабря 2023 года 14:48
Релоцировавшиеся в САР компании вправе получить средства со счетов С, избавившись от ограничений - ЦБ РФ
Редомицилировавшиеся в российские специальные административные районы (САР) компании не подпадают под действие правил о счетах типа "С" и имеют право на получение средств с них, если они открыты до "переезда", разъяснил Банк России. Соответствующие разъяснения... читать дальше
.06 декабря 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,77 пункта (1,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3092,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3146,44 (+0,55%) пункта,... читать дальше
.06 декабря 2023 года 14:39
За 9 месяцев 2023 года россияне совершили 115 млн поездок по стране. Популярность путешествий по России увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, показало исследование СберАналитики. Больше всего турпоток вырос в регионах Северного Кавказа (на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.