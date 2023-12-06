.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,47/95,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи...

.

Казахстан намерен сократить добычу нефти с января 2024 года для предотвращения неопределенности и волатильности на рынке, заявили в министерстве энергетики. "Казахстан намерен сократить добычу нефти, начиная с января 2024 года, в качестве своего вклада в предотвращение... "Казахстан намерен сократить добычу нефти, начиная с января 2024 года, в качестве своего вклада в предотвращение... читать дальше

.

Мировые продажи чипов могут снизиться на 9,4% в 2023 году - до $520 млрд, говорится в отчете отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Прежний прогноз предполагал падение на 10,3%. Улучшение ожиданий обусловлено более высокими показателями в... Прежний прогноз предполагал падение на 10,3%. Улучшение ожиданий обусловлено более высокими показателями в... читать дальше

.

Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 1 декабря, опустился на 20 базисных пунктов и достиг минимума с середины августа, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Средняя... Средняя... читать дальше

.

На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1,06 руб. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,7826 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) повысила прогноз чистой прибыли мировых авиакомпаний в 2023 году до $23,3 млрд, сообщила организация. В декабре прошлого года показатель оценивался в $4,7 млрд, в июне этого года прогноз был улучшен до $9,8... В декабре прошлого года показатель оценивался в $4,7 млрд, в июне этого года прогноз был улучшен до $9,8... читать дальше

.

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "ЭКСАР") временно получит возможность перестраховывать риски по торговым кредитам, оформленным под правительственные гарантии внутри... читать дальше

.

В четверг, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4,15 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В четверг, 7 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2,73 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Отношения России с Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на беспрецедентно высокий уровень, это главный торговый партнер РФ в арабском мире, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. "Сегодня наши... "Сегодня наши... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,01 руб. и составил 100,1442 руб. Минимальный курс евро составил 99,13 руб., максимальный - 100,7325 руб. Было заключено 4044 сделки. Объем торгов составил 12866,93... Минимальный курс евро составил 99,13 руб., максимальный - 100,7325 руб. Было заключено 4044 сделки. Объем торгов составил 12866,93...

.

Министерство финансов России с начала четвертого квартала разместило на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 522,503 млрд рублей по номиналу, перевыполнив квартальный план на 4,5%. Всего с начала года и по 6 декабря Минфин разместил ОФЗ на общую сумму... читать дальше

.

Власти Британии объявили о включении в санкционные списки ряда компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным производством, продажей нефти, импортом Россией товаров. В пресс-релизе британского МИД говорится, что под санкциями оказались "иностранные военные... В пресс-релизе британского МИД говорится, что под санкциями оказались "иностранные военные... читать дальше

.

Редомицилировавшиеся в российские специальные административные районы (САР) компании не подпадают под действие правил о счетах типа "С" и имеют право на получение средств с них, если они открыты до "переезда", разъяснил Банк России. Соответствующие разъяснения... Соответствующие разъяснения... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,77 пункта (1,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3092,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3146,44 (+0,55%) пункта,... читать дальше

.

За 9 месяцев 2023 года россияне совершили 115 млн поездок по стране. Популярность путешествий по России увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, показало исследование СберАналитики. Больше всего турпоток вырос в регионах Северного Кавказа (на... Больше всего турпоток вырос в регионах Северного Кавказа (на... читать дальше

.