06 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|сентябрь 2023
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|сентябрь 2023
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|сентябрь 2023
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|II квартал 2023
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|октябрь 2023
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|октябрь 2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 ноября
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06 декабря 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,47/95,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи...
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06 декабря 2023 года 16:03
Казахстан намерен сократить добычу нефти с января 2024 года для предотвращения неопределенности и волатильности на рынке, заявили в министерстве энергетики.
"Казахстан намерен сократить добычу нефти, начиная с января 2024 года, в качестве своего вклада в предотвращение... читать дальше
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06 декабря 2023 года 15:55
Мировые продажи чипов могут снизиться на 9,4% в 2023 году - до $520 млрд, говорится в отчете отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).
Прежний прогноз предполагал падение на 10,3%. Улучшение ожиданий обусловлено более высокими показателями в... читать дальше
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06 декабря 2023 года 15:47
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 1 декабря, опустился на 20 базисных пунктов и достиг минимума с середины августа, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).
Средняя... читать дальше
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06 декабря 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1,06 руб. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,7826 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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06 декабря 2023 года 15:40
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) повысила прогноз чистой прибыли мировых авиакомпаний в 2023 году до $23,3 млрд, сообщила организация.
В декабре прошлого года показатель оценивался в $4,7 млрд, в июне этого года прогноз был улучшен до $9,8... читать дальше
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06 декабря 2023 года 15:31
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "ЭКСАР") временно получит возможность перестраховывать риски по торговым кредитам, оформленным под правительственные гарантии внутри... читать дальше
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06 декабря 2023 года 15:30
В четверг, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4,15 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 декабря 2023 года 15:30
В четверг, 7 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2,73 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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06 декабря 2023 года 15:22
Отношения России с Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на беспрецедентно высокий уровень, это главный торговый партнер РФ в арабском мире, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
"Сегодня наши... читать дальше
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06 декабря 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,01 руб. и составил 100,1442 руб.
Минимальный курс евро составил 99,13 руб., максимальный - 100,7325 руб. Было заключено 4044 сделки. Объем торгов составил 12866,93...
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06 декабря 2023 года 15:06
Министерство финансов России с начала четвертого квартала разместило на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 522,503 млрд рублей по номиналу, перевыполнив квартальный план на 4,5%. Всего с начала года и по 6 декабря Минфин разместил ОФЗ на общую сумму... читать дальше
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06 декабря 2023 года 14:57
Власти Британии объявили о включении в санкционные списки ряда компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным производством, продажей нефти, импортом Россией товаров.
В пресс-релизе британского МИД говорится, что под санкциями оказались "иностранные военные... читать дальше
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06 декабря 2023 года 14:48
Редомицилировавшиеся в российские специальные административные районы (САР) компании не подпадают под действие правил о счетах типа "С" и имеют право на получение средств с них, если они открыты до "переезда", разъяснил Банк России.
Соответствующие разъяснения... читать дальше
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06 декабря 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,77 пункта (1,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3092,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3146,44 (+0,55%) пункта,... читать дальше
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06 декабря 2023 года 14:39
За 9 месяцев 2023 года россияне совершили 115 млн поездок по стране. Популярность путешествий по России увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, показало исследование СберАналитики.
Больше всего турпоток вырос в регионах Северного Кавказа (на... читать дальше
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