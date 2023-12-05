ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 декабря в размере 91,5823 руб.

5 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 91,5823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 90,95 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56310,351 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 156,147 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,75 коп. и составил 12,8292 руб. Минимальный курс юаня составил 12,724 руб., максимальный - 12,9275 руб. Было заключено 61445 сделок. Объем торгов составил 150065 млн... Минимальный курс юаня составил 12,724 руб., максимальный - 12,9275 руб. Было заключено 61445 сделок. Объем торгов составил 150065 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,02 руб. и составил 91,7246 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,805 руб., максимальный - 92,5725 руб. Было заключено 21455 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,805 руб., максимальный - 92,5725 руб. Было заключено 21455 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 66,72 коп. и составил 99,2607 руб. Минимальный курс евро составил 98,0225 руб., максимальный - 100,3175 руб. Было заключено 13135 сделок. Объем торгов составил 46918,34... Минимальный курс евро составил 98,0225 руб., максимальный - 100,3175 руб. Было заключено 13135 сделок. Объем торгов составил 46918,34...

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Банк России опубликовал методические рекомендации, которые устанавливают единый подход к определению целевых и расчету фактических показателей уровня риска информационной безопасности, связанного с мошенническими операциями (операциями без согласия клиентов... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил вторник разнонаправленными изменениями индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,48% и составил 3129,33 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,48% и составил 3129,33 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,01% - до 1066,13 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,01% - до 1066,13 пункта.... читать дальше

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Два российских профучастника получили от европейских регуляторов лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов, сообщил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. "По нашему опросу среди клуба защиты прав инвесторов, 24... "По нашему опросу среди клуба защиты прав инвесторов, 24... читать дальше

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Понимание, как действовать в случае возможного введения санкций, у участников биржевого рынка есть, сообщил представитель группы "Московской биржи" Игорь Марич. "Возможные санкции обсуждаются в публичном поле не впервые, и площадка ранее сделала максимум для того,... "Возможные санкции обсуждаются в публичном поле не впервые, и площадка ранее сделала максимум для того,... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре вырос до 52,7 пункта по сравнению с 51,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее существенное... читать дальше

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"Московская биржа" позитивно оценивает перспективы рынка IPO в следующем году, получает много запросов от компаний, сообщил председатель правления биржи Юрий Денисов. "Мы ждем, что будут еще сделки в этом году. И у нас очень радужные настроения с точки зрения... "Мы ждем, что будут еще сделки в этом году. И у нас очень радужные настроения с точки зрения... читать дальше

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В России за 11 месяцев т.г. производство бронетанковой техники выросло в 3 раза, а авиационной техники и БПЛА - в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "За 11 месяцев увеличилось количество выпускаемых изделий по... "За 11 месяцев увеличилось количество выпускаемых изделий по... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-ноябре 2023 года достиг максимума за всю историю, составив 1,2 квадриллиона рублей, сообщил журналистам председатель правления биржи Юрий Денисов. Согласно презентации Мосбиржи, по итогам 2023 года объем... Согласно презентации Мосбиржи, по итогам 2023 года объем... читать дальше

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Philip Morris International Inc. подтвердила прогноз чистой прибыли в расчете на акцию на 2023 год на уровне $4,95-4,98, что ниже значения 2022 года в $5,81 на акцию. Как говорится в пресс-релизе компании, опубликованном перед конференцией для инвесторов, прогноз... Как говорится в пресс-релизе компании, опубликованном перед конференцией для инвесторов, прогноз... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) и ее облигаций серии П01-БО-03 объемом 7 млрд руб. на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу - "стабильный". Как отмечается в пресс-релизе "Эксперт... Как отмечается в пресс-релизе "Эксперт... читать дальше

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В слендующем году американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) рассчитывает увеличить выручку на 5-6%. Согласно прогнозу компании, опубликованному в преддверии "Дня инвестора", ее скорректированная прибыль в 2024 году составит $10,55-10,75 на... Согласно прогнозу компании, опубликованному в преддверии "Дня инвестора", ее скорректированная прибыль в 2024 году составит $10,55-10,75 на... читать дальше

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Фондовые индексы США опускаются в начале торгов во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:50 мск опустился на 139,87 пункта (0,39%) и составил 36064,57 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 13,45 пункта (0,29%) - до 4556,33 пункта. Nasdaq... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:50 мск опустился на 139,87 пункта (0,39%) и составил 36064,57 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 13,45 пункта (0,29%) - до 4556,33 пункта. Nasdaq... читать дальше

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