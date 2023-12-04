04 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|сентябрь 2023
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|сентябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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04 декабря 2023 года 17:29
"ФосАгро" планирует в 2026 году увеличить объем выпуска агрохимической продукции на 1,4 млн тонн к ожидаемому уровню 2023 года, сообщила компания. "Прирост будет обеспечен за счет развития производства фосфорной и серной кислоты, рост выпуска которых в 2026 году составит 7% к... читать дальше
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04 декабря 2023 года 17:21
Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже в понедельник вечером. Доллар поднялся выше 91 руб. впервые с 14 ноября, евро торгуется по направлению к 99 руб., китайский юань - к 13 руб.
Курс доллара США составил 91,04 руб. в 17:03 мск, что на 63,25 копейки... читать дальше
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04 декабря 2023 года 17:01
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-602 на 111 млрд 582,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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04 декабря 2023 года 16:55
Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал поправку, которая разрешала с 2024 г. перечислять с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на внешние счета купоны по облигациям и дивиденды на акции, следует из электронной базы данных парламента.
Сейчас в отношении... читать дальше
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04 декабря 2023 года 16:46
ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5962,74 (+88,61) руб./грамм; на серебро - 73,35 (+1,14) руб./грамм; на платину - 2708,22 (+4,12) руб./грамм; на палладий - 2941,43 (-16,63) руб./грамм.
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04 декабря 2023 года 16:41
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 90,6728 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,09 коп.
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04 декабря 2023 года 16:41
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 98,5768 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,42 коп.
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04 декабря 2023 года 16:29
Банк России вправе инициировать исключение из высшего котировального списка бирж эмитентов, которые не соответствуют требованиям к раскрытию информации для нахождения в нем, сообщил в беседе с журналистами первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Режим... читать дальше
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04 декабря 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,78 пункта (0,661%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3121,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3126,35 (-0,51%) пункта,... читать дальше
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04 декабря 2023 года 16:15
EY, одна из компаний "большой четверки" глобальных аудиторов, опробовала на счетах некоторых из своих клиентов систему искусственного интеллекта (ИИ), обученную распознавать мошенничество, и получила впечатляющие результаты, пишет газета Financial Times.
Как отмечает... читать дальше
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04 декабря 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,04/93,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 130 коп., Cредний курс продажи...
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04 декабря 2023 года 16:02
ООО "Леруа Мерлен Восток", основное российское юрлицо DIY-ритейлера Leroy Merlin, сменило основного владельца, следует из данных ЕГРЮЛ. 1 декабря владельцем 99,993% ООО стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ.
Еще 0,007% сохранила французская группа Adeo,... читать дальше
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04 декабря 2023 года 15:54
Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в ноябре на экспорт по сети РЖД 1,83 млн тонн по сравнению с 1,98 млн тонн в октябре (падение на 7,6%), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью РЖД.
В направлении Европы по сети ОАО "РЖД" на... читать дальше
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04 декабря 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 84,41 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,6728 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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04 декабря 2023 года 15:38
Средняя цена дизельного топлива на заправках столицы за неделю выросла на 16 коп.; средняя стоимость бензина в рознице, напротив, существенно снизилась - на 10-12 коп., свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
На 4 декабря средневзвешенная стоимость... читать дальше
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04 декабря 2023 года 15:30
Во вторник, 5 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 7,91 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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