Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

1 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.12 по 10.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57245,808 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 256,066 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 93,50 коп. и составил 97,9252 руб. Минимальный курс евро составил 97,2775 руб., максимальный - 98,2875 руб. Было заключено 18675 сделок. Объем торгов составил 38415,27... Минимальный курс евро составил 97,2775 руб., максимальный - 98,2875 руб. Было заключено 18675 сделок. Объем торгов составил 38415,27...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,07 руб. и составил 89,8287 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,15 руб., максимальный - 90,455 руб. Была заключена 19051 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,15 руб., максимальный - 90,455 руб. Была заключена 19051 сделка. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб. Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн... Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший первые торги зимы снижением, и завершил пятницу в существенном минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,74% и составил 3142,29 пункта. Индекс МосБиржи упал к уровню почти месячной давности. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,74% и составил 3142,29 пункта. Индекс МосБиржи упал к уровню почти месячной давности. Индекс РТС к 18:50 мск... Индекс РТС к 18:50 мск... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон "О бюджете города Москвы на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов". Документ опубликован в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы. Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году предусмотрены в размере 4 трлн 289... Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году предусмотрены в размере 4 трлн 289... читать дальше

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Повышение базовых ставок экологического сбора за товары и упаковку в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП) не приведет к заметному для покупателей росту цен, заявили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). "В... "В... читать дальше

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Эксперимент по маркировке ввозимого в Россию алкоголя федеральными спецмарками (ФСМ) на таможенном складе внутри страны может быть продлен до 31 мая 2026 г., следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными... Эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными... читать дальше

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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к европейской "дочке" VTB Bank (Europe) о взыскании 112,6 млн евро, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел. В апреле 2022 г. после введения санкций в отношении ВТБ... В апреле 2022 г. после введения санкций в отношении ВТБ... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре остался на уровне 46,7 пункта, как и месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали роста индекса до... Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали роста индекса до... читать дальше

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Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average незначительно повышается в ходе торгов в пятницу, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:50 мск поднялся на 22,86 пункта (0,06%) и составил 35973,75 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:50 мск поднялся на 22,86 пункта (0,06%) и составил 35973,75 пункта.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,09 руб. и составил 89,691 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,0025 руб., максимальный - 90,35 руб. Было заключено 6398 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,0025 руб., максимальный - 90,35 руб. Было заключено 6398 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" до уровня ruBBB+, прогноз по рейтингу -"стабильный". Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства,... Как говорится в сообщении агентства,... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 97,2 млрд руб., сообщила энергокомпания. EBITDA сократилась на 4,5%, до 127,3 млрд руб. EBITDA сократилась на 4,5%, до 127,3 млрд руб. Выручка составила 969,2 млрд руб.... Выручка составила 969,2 млрд руб.... читать дальше

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Россия за 10 месяцев этого года экспортировала 125,2 тонны красной икры, что почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство. Импорт этой икры упал на 74%, до 30,3 тонн. Импорт этой икры упал на 74%, до 30,3 тонн. Экспорт осетровой (черной) икры в... Экспорт осетровой (черной) икры в... читать дальше

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Дочерние предприятия ПАО "ЛУКОЙЛ" - ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" - завершили объединение, говорится в пресс-релизе нефтяной компании. Реорганизация двух добывающих "дочек" "ЛУКОЙЛа"" проводилась путем присоединения "ЛУКОЙЛ-Коми" к... Реорганизация двух добывающих "дочек" "ЛУКОЙЛа"" проводилась путем присоединения "ЛУКОЙЛ-Коми" к... читать дальше

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