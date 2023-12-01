.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
.
ГЛАВНОЕ
В октябре промпроизводство в РФ выросло на 5,3%
Рост промпроизводства в РФ в октябре замедлился до 5,3% после 5,6% в сентябре, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 3,5%
 
ОПЕК+ снижает добычу нефти в 1-м квартале на 2,2 млн б/с
Сокращение добычи рядом стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года составит 2,2 млн б/с, оно необходимо для достижения баланса на нефтяном рынке в период сезонного снижения спроса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия...
 
На обслуживание госдолга направят 1,7 трлн руб.
Власти увеличили прогноз по расходам на обслуживание госдолга на 14%. Теперь в 2023 году траты на погашение планируются в размере 1,73 трлн (при общем планируемом объеме расходов казны в 29,2 трлн к концу года), сообщили "Известиям" в...
 
Господдержка МСП концентрируется на реальном секторе
В первые девять месяцев года власти стали больше помогать малым и средним компаниям, занятым в производстве, следует из статистики Корпорации МСП, пишет "Коммерсант". То есть тем, как отмечают в корпорации, кто пытается заместить ушедшие с...
 
01 декабря 2023 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

 0  
1 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.12 по 10.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
04.12.2023 17:30 Объем заказов на товары длительного пользования в США сентябрь 2023
04.12.2023 18:00 Объем промышленных заказов в США сентябрь 2023
05.12.2023 13:00 Изменение цен производителей в еврозоне сентябрь 2023
05.12.2023 18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США октябрь 2023
06.12.2023 10:00 Объем промышленных заказов в Германии сентябрь 2023
06.12.2023 13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне сентябрь 2023
06.12.2023 16:30 Внешнеторговый баланс США сентябрь 2023
06.12.2023 16:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США II квартал 2023
06.12.2023 18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде октябрь 2023
06.12.2023 18:00 Процентная ставка Банка Канады октябрь 2023
06.12.2023 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 04 по 10 ноября
07.12.2023 10:00 Промышленное производство в Германии сентябрь 2023
07.12.2023 12:00 Объемы розничных продаж в Италии сентябрь 2023
07.12.2023 12:00 Промышленное производство в Италии сентябрь 2023
07.12.2023 13:00 Изменение ВВП еврозоны II квартал 2023
07.12.2023 13:00 Изменение ВВП еврозоны III квартал 2023
07.12.2023 16:30 Запасы на оптовых складах США сентябрь 2023
07.12.2023 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 05 по 11 ноября
07.12.2023 16:30 Разрешения на строительство в Канаде сентябрь 2023
07.12.2023 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 29 октября по 04 ноября
08.12.2023 10:00 Изменение потребительских цен в Германии октябрь 2023
08.12.2023 16:30 Данные с рынка труда США октябрь 2023
08.12.2023 18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) ноябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
01 декабря 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 декабря снизилась на 0,45% и составила 57245,808 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57245,808 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 256,066 млрд руб., или на...
.
01 декабря 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,9252 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 93,50 коп. и составил 97,9252 руб.

Минимальный курс евро составил 97,2775 руб., максимальный - 98,2875 руб. Было заключено 18675 сделок. Объем торгов составил 38415,27...
.
01 декабря 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,8287 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,07 руб. и составил 89,8287 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,15 руб., максимальный - 90,455 руб. Была заключена 19051 сделка. Объем торгов составил...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,558 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 12,558 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,453 руб., максимальный - 12,635 руб. Было заключено 36972 сделки. Объем торгов составил 96570,89 млн...
.
01 декабря 2023 года 18:57
Индекс МосБиржи упал на 0,7%, индекс РТС - на 1,8%
Российский фондовый рынок, начавший первые торги зимы снижением, и завершил пятницу в существенном минусе.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,74% и составил 3142,29 пункта. Индекс МосБиржи упал к уровню почти месячной давности.

Индекс РТС к 18:50 мск...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 18:50
Мэр Москвы подписал закон о бюджете столицы на ближайшие 3 года
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон "О бюджете города Москвы на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов". Документ опубликован в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году предусмотрены в размере 4 трлн 289...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 18:43
В России повышение ставки экосбора не приведет к заметному для покупателей росту цен - РЭО
Повышение базовых ставок экологического сбора за товары и упаковку в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП) не приведет к заметному для покупателей росту цен, заявили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

"В...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 18:34
Эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками продлят на 2 года
Эксперимент по маркировке ввозимого в Россию алкоголя федеральными спецмарками (ФСМ) на таможенном складе внутри страны может быть продлен до 31 мая 2026 г., следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 18:26
Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании 112,6 млн евро с VTB Bank (Europe)
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к европейской "дочке" VTB Bank (Europe) о взыскании 112,6 млн евро, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

В апреле 2022 г. после введения санкций в отношении ВТБ...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 18:17
Индекс ISM Manufacturing в ноябре остался на уровне 46,7 пункта
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре остался на уровне 46,7 пункта, как и месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM).

Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали роста индекса до...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 18:03
Американский индекс Dow Jones слабо повышается, S&P 500 и Nasdaq в минусе
Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average незначительно повышается в ходе торгов в пятницу, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:50 мск поднялся на 22,86 пункта (0,06%) и составил 35973,75 пункта....    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,691 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,09 руб. и составил 89,691 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,0025 руб., максимальный - 90,35 руб. Было заключено 6398 сделок. Объем торгов составил...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 17:53
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг "Азиатско-Тихоокеанского Банка", прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" до уровня ruBBB+, прогноз по рейтингу -"стабильный". Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со "стабильным" прогнозом.

Как говорится в сообщении агентства,...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 17:41
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО снизилась за 9 месяцев на 5%
Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 97,2 млрд руб., сообщила энергокомпания.

EBITDA сократилась на 4,5%, до 127,3 млрд руб.

Выручка составила 969,2 млрд руб....    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 17:33
РФ за 10 месяцев снизила экспорт красной икры почти в 1,5 раза, до 125 т - Росрыболовство
Россия за 10 месяцев этого года экспортировала 125,2 тонны красной икры, что почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство.

Импорт этой икры упал на 74%, до 30,3 тонн.

Экспорт осетровой (черной) икры в...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 17:24
"ЛУКОЙЛ" завершил реорганизацию добывающих "дочек" в Перми и Коми
Дочерние предприятия ПАО "ЛУКОЙЛ" - ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" - завершили объединение, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

Реорганизация двух добывающих "дочек" "ЛУКОЙЛа"" проводилась путем присоединения "ЛУКОЙЛ-Коми" к...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.