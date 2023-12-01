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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,4918 руб.
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01 декабря 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,4918 руб.
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1 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,49 коп. и составил 12,4918 руб. Минимальный курс юаня составил 12,441 руб., максимальный - 12,545 руб. Было заключено 4807 сделок. Объем торгов составил 14161,4 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,537 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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