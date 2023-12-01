01 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Безработица в Канаде
|октябрь 2023
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|октябрь 2023
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|сентябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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01 декабря 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,7/92,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 90 коп., Cредний курс продажи вырос...
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01 декабря 2023 года 16:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 102,99 коп.
Это автоматическое сообщение.
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01 декабря 2023 года 16:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 118,00 коп.
Это автоматическое сообщение.
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01 декабря 2023 года 15:53
Птицеводы РФ выступают против принятия дополнительных мер по активизации импорта яиц в страну и ограничений их экспорта.
"Пополнение наших ресурсов яиц происходит только за счет импорта из Белоруссии. Это уже давно сложившееся взаимодействие. Если ставить вопрос о... читать дальше
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01 декабря 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 99,95 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 89,7619 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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01 декабря 2023 года 15:45
В сентябре уровень добычи нефти в США вырос на максимальные за полгода 1,7% в помесячном выражении и достиг рекордных 13,24 млн баррелей в сутки (б/с), сообщило Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики страны.
Financial Times называет... читать дальше
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01 декабря 2023 года 15:38
Производство электроэнергии на атомных станциях в РФ в последний месяц осени составило более 18,9 млрд кВт.ч, сообщил медиацентр атомной промышленности.
При этом за аналогичный месяц прошлого года показатель составлял порядка 20,6 млрд кВт.ч, сообщал "Росэнергоатом".... читать дальше
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01 декабря 2023 года 15:30
В понедельник, 4 декабря, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 9,55 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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01 декабря 2023 года 15:30
В понедельник, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5,26 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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01 декабря 2023 года 15:30
В понедельник, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $55,03 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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01 декабря 2023 года 15:30
Доля судебных выплат в практике ОСАГО в РФ снизилась за 6 лет - в период с 2017 по 2023 год - в 4 раза, с 20% до 5%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Такую тенденцию в союзе связывают с начавшей свою деятельность в этот период службой финансовых... читать дальше
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01 декабря 2023 года 15:22
В ноябре число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире выросло по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
В среднем в минувшем месяце в мире работало 1794 установки против 1777 в октябре.... читать дальше
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01 декабря 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 81,90 коп. и составил 97,6909 руб.
Минимальный курс евро составил 97,1025 руб., максимальный - 98,1675 руб. Было заключено 3780 сделок. Объем торгов составил 15036,09...
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01 декабря 2023 года 15:06
По итогам 3-го квартала т.г. чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по МСФО составила 7,87 млрд руб. после убытка в размере 1,86 млрд руб. за аналогичный период 2022 года, сообщается в отчетности компании.
Выручка за квартал составила 52,83 млрд руб. (+13,6%),... читать дальше
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01 декабря 2023 года 14:57
Внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel вновь начали выпускаться с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями экологического стандарта Евро-5, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
"Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт "Евро-5"... читать дальше
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01 декабря 2023 года 14:48
Нефтяные цены днем перешли к росту на фоне ослабления доллара США.
Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 мск составляла $81,1 за баррель, что на 24 цента (0,3%) выше показателя на закрытие предыдущей... читать дальше
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