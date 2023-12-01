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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,7/92,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 90 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 102,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 118,00 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Птицеводы РФ выступают против принятия дополнительных мер по активизации импорта яиц в страну и ограничений их экспорта. "Пополнение наших ресурсов яиц происходит только за счет импорта из Белоруссии. Это уже давно сложившееся взаимодействие. Если ставить вопрос о... "Пополнение наших ресурсов яиц происходит только за счет импорта из Белоруссии. Это уже давно сложившееся взаимодействие. Если ставить вопрос о... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 99,95 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 89,7619 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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В сентябре уровень добычи нефти в США вырос на максимальные за полгода 1,7% в помесячном выражении и достиг рекордных 13,24 млн баррелей в сутки (б/с), сообщило Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики страны. Financial Times называет... Financial Times называет... читать дальше

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Производство электроэнергии на атомных станциях в РФ в последний месяц осени составило более 18,9 млрд кВт.ч, сообщил медиацентр атомной промышленности. При этом за аналогичный месяц прошлого года показатель составлял порядка 20,6 млрд кВт.ч, сообщал "Росэнергоатом".... При этом за аналогичный месяц прошлого года показатель составлял порядка 20,6 млрд кВт.ч, сообщал "Росэнергоатом".... читать дальше

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В понедельник, 4 декабря, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 9,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5,26 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $55,03 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Доля судебных выплат в практике ОСАГО в РФ снизилась за 6 лет - в период с 2017 по 2023 год - в 4 раза, с 20% до 5%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Такую тенденцию в союзе связывают с начавшей свою деятельность в этот период службой финансовых... Такую тенденцию в союзе связывают с начавшей свою деятельность в этот период службой финансовых... читать дальше

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В ноябре число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире выросло по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1794 установки против 1777 в октябре.... В среднем в минувшем месяце в мире работало 1794 установки против 1777 в октябре.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 81,90 коп. и составил 97,6909 руб. Минимальный курс евро составил 97,1025 руб., максимальный - 98,1675 руб. Было заключено 3780 сделок. Объем торгов составил 15036,09... Минимальный курс евро составил 97,1025 руб., максимальный - 98,1675 руб. Было заключено 3780 сделок. Объем торгов составил 15036,09...

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По итогам 3-го квартала т.г. чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по МСФО составила 7,87 млрд руб. после убытка в размере 1,86 млрд руб. за аналогичный период 2022 года, сообщается в отчетности компании. Выручка за квартал составила 52,83 млрд руб. (+13,6%),... Выручка за квартал составила 52,83 млрд руб. (+13,6%),... читать дальше

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Внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel вновь начали выпускаться с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями экологического стандарта Евро-5, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". "Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт "Евро-5"... "Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт "Евро-5"... читать дальше

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Нефтяные цены днем перешли к росту на фоне ослабления доллара США. Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 мск составляла $81,1 за баррель, что на 24 цента (0,3%) выше показателя на закрытие предыдущей... Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 мск составляла $81,1 за баррель, что на 24 цента (0,3%) выше показателя на закрытие предыдущей... читать дальше

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