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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,408 руб.
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30 ноября 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,408 руб.
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30 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,42 коп. и составил 12,408 руб. Минимальный курс юаня составил 12,372 руб., максимальный - 12,513 руб. Была заключена 45531 сделка. Объем торгов составил 118245,81 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,489 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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