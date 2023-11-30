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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,8719 руб.
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30 ноября 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,8719 руб.
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30 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 79,77 коп. и составил 96,8719 руб. Минимальный курс евро составил 96,6725 руб., максимальный - 97,4875 руб. Было заключено 5265 сделок. Объем торгов составил 13885,43 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,8225 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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