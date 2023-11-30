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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,3899 руб.
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30 ноября 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,3899 руб.
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30 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,89 коп. и составил 12,3899 руб. Минимальный курс юаня составил 12,37 руб., максимальный - 12,416 руб. Было заключено 4739 сделок. Объем торгов составил 11384,56 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,397 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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