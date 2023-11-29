Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,8456 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,335 руб., максимальный - 89,3075 руб. Было заключено 7832 сделки. Объем торгов составил 39896,56 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,63 руб. за доллар США.

29 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,81 коп. и составил 88,8456 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57918,403 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 209,098 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,78 коп. и составил 12,4422 руб. Минимальный курс юаня составил 12,372 руб., максимальный - 12,51 руб. Было заключено 59077 сделок. Объем торгов составил 144351,61 млн... Минимальный курс юаня составил 12,372 руб., максимальный - 12,51 руб. Было заключено 59077 сделок. Объем торгов составил 144351,61 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,04 коп. и составил 97,5881 руб. Минимальный курс евро составил 97,06 руб., максимальный - 98,16 руб. Было заключено 20487 сделок. Объем торгов составил 36837,95 млн... Минимальный курс евро составил 97,06 руб., максимальный - 98,16 руб. Было заключено 20487 сделок. Объем торгов составил 36837,95 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,72 коп. и составил 88,8112 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,3525 руб., максимальный - 89,43 руб. Было заключено 18655 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,3525 руб., максимальный - 89,43 руб. Было заключено 18655 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем снизился на 0,3 процентного пункта и составил плюс 1,4% после 1,7% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В обрабатывающем секторе индекс... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-сентябре 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 26 трлн 065,4 млрд рублей, что на 24,3% больше, чем за тот же период 2022 года (когда наблюдалось снижение на 2,7%), сообщил в среду Росстат. При этом в сентябре... При этом в сентябре... читать дальше

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Безработица в России в октябре снизилась до 2,9% - это минимальное значение за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого безработица в РФ три месяца удерживалась на уровне 3%. Ранее в июне уровень безработицы... Ранее в июне уровень безработицы... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2023 года составил 7,2% в годовом выражении после роста на 9,5% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная начисленная... По данным Росстата, среднемесячная начисленная... читать дальше

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В октябре 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 12,7% по сравнению с показателем за октябрь 2022 года - до 4 трлн 239,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В сентябре показатель увеличился на 12,2%, в август - на 11%, в июле -... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в октябре 2023 года упали на 20% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 9,1% в сентябре, на 5,8% в августе, на 7,7% в июле, на 13,3% в июне, на 18,7% в мае, на 9,7% в апреле, на 35,6% - в марте, следует из материалов Федеральной... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период 21 по 27 ноября выросли в среднем на 1,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 14 по 20 ноября цены выросли на 2,1% Огурцы подорожали на 9,7%, помидоры - на 1,4%, бананы - на 0,7%, яблоки - на 0,6%,... Огурцы подорожали на 9,7%, помидоры - на 1,4%, бананы - на 0,7%, яблоки - на 0,6%,... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2023 года вырос на 7,7% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В сентябре рост показателя составлял 8,9%. Индекс исчисляется на основе данных об... Индекс исчисляется на основе данных об... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 21 по 27 ноября 2023 г. снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 14 по 20 ноября 2023 г. цены снизились на 0,2%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 27 ноября... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 27 ноября... читать дальше

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За период с 21 по 27 ноября 2023 года потребительские цены повысились на 0,33%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 14 по 20 ноября 2023 года инфляция составила 0,20%. С начала ноября цены выросли на 1,13%, с начала года - на... С начала ноября цены выросли на 1,13%, с начала года - на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги противоречиво, завершил среду снижением индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,71% и составил 3173,52 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,71% и составил 3173,52 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,05% - до... Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,05% - до... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 0,933 млн баррелей, по данным Trading... читать дальше

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