Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3844 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,356 руб., максимальный - 12,5 руб. Было заключено 38044 сделки. Объем торгов составил 102103,45 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,481 руб. за юань.

28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,43 коп. и составил 12,3844 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57709,305 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 309,482 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,43 коп. и составил 12,3844 руб. Минимальный курс юаня составил 12,356 руб., максимальный - 12,5 руб. Было заключено 38044 сделки. Объем торгов составил 102103,45 млн... Минимальный курс юаня составил 12,356 руб., максимальный - 12,5 руб. Было заключено 38044 сделки. Объем торгов составил 102103,45 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,62 коп. и составил 88,714 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,5375 руб., максимальный - 89,4475 руб. Было заключено 17843 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,5375 руб., максимальный - 89,4475 руб. Было заключено 17843 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,15 коп. и составил 97,2077 руб. Минимальный курс евро составил 96,895 руб., максимальный - 98,4325 руб. Было заключено 18890 сделок. Объем торгов составил 36479,42... Минимальный курс евро составил 96,895 руб., максимальный - 98,4325 руб. Было заключено 18890 сделок. Объем торгов составил 36479,42...

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне стабилизации нефти, с одной стороны, и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, с другой. Индекс МосБиржи превысил 3195 пунктов на фоне ослабления рубля после завершения налогового периода. . В Азии во вторник... В Азии во вторник... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 102 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, октябрьское значение индекса составило 99,1 пункта, а не 102,6... читать дальше

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Компания "СовЭкон" опубликовала свой первый прогноз урожая пшеницы в РФ на 2024 год, в соответствии с которым сбор этого зерна может снизиться до 89,8 млн тонн с оцениваемых на этот год 91,5 млн тонн. "Ожидается, что предуборочные площади пшеницы сократятся до 29,5 млн... "Ожидается, что предуборочные площади пшеницы сократятся до 29,5 млн... читать дальше

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Цены на нефть растут сегодня осле четырех сессий снижения. Все внимание рынка направлено на встречу министров стран ОПЕК+, которая была перенесена на 30 ноября с 26 ноября. Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия призывает других участников ОПЕК+ сократить добычу нефти,... Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия призывает других участников ОПЕК+ сократить добычу нефти,... читать дальше

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EBITDA группы "Акрон" по МСФО за 9 месяцев сократилась вдвое к аналогичному периоду прошлого года, до 51,8 млрд рублей, следует из отчетности компании. Уровень рентабельности по EBITDA снизился до 40% с 54% за аналогичный период 2022 года. Выручка группы сократилась на... Выручка группы сократилась на... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги во вторник слабым снижением. Предыдущую сессию рынок акций также завершил в небольшом минусе после существенного подъема в последние несколько недель. Так, с начала ноября индекс S&P 500 подскочил на 8,5% на фоне падения... Предыдущую сессию рынок акций также завершил в небольшом минусе после существенного подъема в последние несколько недель. Так, с начала ноября индекс S&P 500 подскочил на 8,5% на фоне падения... читать дальше

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Административные штрафы за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты в РФ не могут быть введены с 11 октября 2023 г., даты подписания соответствующего президентского указа, так как закон, устанавливающий ответственность за административное... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,04 коп. и составил 88,6175 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,5025 руб., максимальный - 89,1325 руб. Было заключено 8282 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,5025 руб., максимальный - 89,1325 руб. Было заключено 8282 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Минсельхоз РФ предлагает установить запрет на вывоз риса из РФ на период с 1 января по 30 июня 2024 года, продлив тем самым на полгода действующее ограничение. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru. Запрет касается риса... Запрет касается риса... читать дальше

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Фондовый индекс S&P 500 может упасть на 27% с текущего уровня в 2024 году, полагают эксперты BCA Research. По их мнению, рецессия в американской экономике, которой все ждали в 2023 году, неизбежно произойдет в 2024 году, что и приведет к спаду на рынке акций. "Мы не... "Мы не... читать дальше

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"СПБ биржа" определила объем не попавшей под ограничения иностранной валюты и согласовала с брокерами механизм ее распределения среди участников торгов, говорится в сообщении торговой площадки. Клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры "СПБ биржи" доступны средства в... Клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры "СПБ биржи" доступны средства в... читать дальше

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8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-598 на 67 млрд 802,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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