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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,6175 руб.
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28 ноября 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,6175 руб.

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28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,04 коп. и составил 88,6175 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,5025 руб., максимальный - 89,1325 руб. Было заключено 8282 сделки. Объем торгов составил 39097,93 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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