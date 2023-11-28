28 ноября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|сентябрь 2023
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|август 2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|октябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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28 ноября 2023 года 18:17
Американские фондовые индексы начали торги во вторник слабым снижением.
Предыдущую сессию рынок акций также завершил в небольшом минусе после существенного подъема в последние несколько недель. Так, с начала ноября индекс S&P 500 подскочил на 8,5% на фоне падения... читать дальше
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28 ноября 2023 года 18:09
Административные штрафы за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты в РФ не могут быть введены с 11 октября 2023 г., даты подписания соответствующего президентского указа, так как закон, устанавливающий ответственность за административное... читать дальше
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28 ноября 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,04 коп. и составил 88,6175 руб.
Минимальный курс доллара США составил 88,5025 руб., максимальный - 89,1325 руб. Было заключено 8282 сделки. Объем торгов... читать дальше
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28 ноября 2023 года 17:55
Минсельхоз РФ предлагает установить запрет на вывоз риса из РФ на период с 1 января по 30 июня 2024 года, продлив тем самым на полгода действующее ограничение. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.
Запрет касается риса... читать дальше
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28 ноября 2023 года 17:47
Фондовый индекс S&P 500 может упасть на 27% с текущего уровня в 2024 году, полагают эксперты BCA Research. По их мнению, рецессия в американской экономике, которой все ждали в 2023 году, неизбежно произойдет в 2024 году, что и приведет к спаду на рынке акций.
"Мы не... читать дальше
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28 ноября 2023 года 17:39
"СПБ биржа" определила объем не попавшей под ограничения иностранной валюты и согласовала с брокерами механизм ее распределения среди участников торгов, говорится в сообщении торговой площадки.
Клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры "СПБ биржи" доступны средства в... читать дальше
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28 ноября 2023 года 17:03
8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-598 на 67 млрд 802,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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28 ноября 2023 года 16:59
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО за девять месяцев выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб., говорится в отчете компании.
Выручка увеличилась на 21,6% и составила 367,9 млрд руб. EBITDA поднялась на 38,4% - до 105,2... читать дальше
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28 ноября 2023 года 16:55
Министерство финансов России 29 ноября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый...
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28 ноября 2023 года 16:42
ЦБ РФ с 29 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5736,79 (+30,54) руб./грамм; на серебро - 70,52 (+2,92) руб./грамм; на платину - 2632,37 (+20,02) руб./грамм; на палладий - 3031,21 (+42,4) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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28 ноября 2023 года 16:38
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "О газоснабжении в РФ", которые закрепляют принцип "бери или плати" (Take-or-Pay; ToP) для долгосрочных поставок газа. Документ (N49335-8) правительство внесло в парламент в декабре 2021 г.
"Подготовка ко второму чтению... читать дальше
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28 ноября 2023 года 16:29
Сделка по покупке американским производителем программного обеспечения для обработки изображений Adobe Inc. владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma, вероятно, навредит конкуренции в сфере цифрового дизайна, заявило во вторник британское управление по защите... читать дальше
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28 ноября 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,79 пункта (0,369%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3179,26 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3188,83 (-0,07%) пункта,... читать дальше
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28 ноября 2023 года 16:13
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 97,0659 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,35 коп.
Это автоматическое сообщение.
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28 ноября 2023 года 16:13
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 88,6102 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,43 коп.
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28 ноября 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,77/91,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи...
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