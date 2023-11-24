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24 ноября 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3956 руб.

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24 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,87 коп. и составил 12,3956 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,327 руб., максимальный - 12,47 руб. Было заключено 50729 сделок. Объем торгов составил 139717,35 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,387 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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