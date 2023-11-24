Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,7233 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,2025 руб., максимальный - 89,225 руб. Было заключено 8194 сделки. Объем торгов составил 42344,81 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,5475 руб. за доллар США.

24 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 64,64 коп. и составил 88,7233 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58376,174 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 314,746 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 65,63 коп. и составил 96,9359 руб. Минимальный курс евро составил 96,42 руб., максимальный - 97,495 руб. Было заключено 15557 сделок. Объем торгов составил 28645,25 млн... Минимальный курс евро составил 96,42 руб., максимальный - 97,495 руб. Было заключено 15557 сделок. Объем торгов составил 28645,25 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 62,27 коп. и составил 88,8056 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,225 руб., максимальный - 89,33 руб. Было заключено 22987 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,225 руб., максимальный - 89,33 руб. Было заключено 22987 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,87 коп. и составил 12,3956 руб. Минимальный курс юаня составил 12,327 руб., максимальный - 12,47 руб. Было заключено 50729 сделок. Объем торгов составил 139717,35 млн... Минимальный курс юаня составил 12,327 руб., максимальный - 12,47 руб. Было заключено 50729 сделок. Объем торгов составил 139717,35 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти и ослабления рубля. В Азии в пятницу динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX... В Азии в пятницу динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX... читать дальше

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Доходность казначейских облигаций США поднимается сегодня вслед за доходностью европейских госбондов на опасениях по поводу высоких процентных ставок. Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 6,3 базисного пункта (б.п.), составив 4,475%. Показатель... Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 6,3 базисного пункта (б.п.), составив 4,475%. Показатель... читать дальше

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Рынок акций США начал укороченную сессию слабыми и разнонаправленными изменениями. Объем торгов на рынке акций, как ожидается, будет существенно ниже обычного из-за укороченной сессии и того обстоятельства, что многие трейдеры ушли на длинные выходные по случаю Дня благодарения.... читать дальше

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Аграрии РФ к 24 ноября собрали 146,3 млн т зерна (в бункерном весе) против 155 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщается в оперативной информации региональных органов АПК. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 46,3 млн га (45,9 млн га в 2022 году),... Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 46,3 млн га (45,9 млн га в 2022 году),... читать дальше

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Китайский интернет-гигант Alibaba вносит изменения в структуру управления своим облачным бизнесом и его стратегию, передает CNBC со ссылкой на информированный источник. В частности, компания планирует уделять повышенное внимание трем направлениям этого бизнеса -... В частности, компания планирует уделять повышенное внимание трем направлениям этого бизнеса -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 64,64 коп. и составил 88,7233 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,2025 руб., максимальный - 89,225 руб. Было заключено 8194 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,2025 руб., максимальный - 89,225 руб. Было заключено 8194 сделки. Объем торгов... читать дальше

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В сениябре 2023 года розничные продажи в Канаде выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Объем продаж в сентябре составил 66,463 млрд канадских долларов.... читать дальше

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Россия в последнее время наращивает экспорт продукции АПК в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но потенциал поставок существенно выше, считает торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин. "Только за полгода объем нашего продовольственного экспорта сюда (в ОАЭ)... "Только за полгода объем нашего продовольственного экспорта сюда (в ОАЭ)... читать дальше

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Совет директоров ЦБ РФ установил новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года, ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт клиентам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50-80%, говорится в сообщении... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27.11 по 03.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Германская Volkswagen Group в 2026 году начнет использовать в Китае новую архитектуру для производства бюджетных электромобилей, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление компании. Платформа разрабатывается в Хэфэе в рамках ранее представленной стратегии концерна,... Платформа разрабатывается в Хэфэе в рамках ранее представленной стратегии концерна,... читать дальше

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Биржевые цены на бензин на уходящей неделе продолжили активное снижение, которое началось в середине ноября. Цены на дизтопливо на бирже на этой неделе находились в боковике, существенно не отреагировав на отмену запрета его экспорта, потому что эта информация была отыграна... читать дальше

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