Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

24 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.11 по 03.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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В сениябре 2023 года розничные продажи в Канаде выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Объем продаж в сентябре составил 66,463 млрд канадских долларов.... читать дальше

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Россия в последнее время наращивает экспорт продукции АПК в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но потенциал поставок существенно выше, считает торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин. "Только за полгода объем нашего продовольственного экспорта сюда (в ОАЭ)... "Только за полгода объем нашего продовольственного экспорта сюда (в ОАЭ)... читать дальше

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Совет директоров ЦБ РФ установил новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года, ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт клиентам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50-80%, говорится в сообщении... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27.11 по 03.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Германская Volkswagen Group в 2026 году начнет использовать в Китае новую архитектуру для производства бюджетных электромобилей, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление компании. Платформа разрабатывается в Хэфэе в рамках ранее представленной стратегии концерна,... Платформа разрабатывается в Хэфэе в рамках ранее представленной стратегии концерна,... читать дальше

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Биржевые цены на бензин на уходящей неделе продолжили активное снижение, которое началось в середине ноября. Цены на дизтопливо на бирже на этой неделе находились в боковике, существенно не отреагировав на отмену запрета его экспорта, потому что эта информация была отыграна... читать дальше

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Исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта в РФ могут получить дополнительное финансирование - при условии их софинансирования со стороны компаний, которые затем смогут представить прорывные продукты, заявил президент Владимир Путин на международной конференции... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5690,41 (+31,07) руб./грамм; на серебро - 67,54 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2629,83 (-7,82) руб./грамм; на палладий - 3018,17 (-1,96) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 96,9187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 88,8133 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,27 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в октябре 2023 года уменьшился на 5 млрд рублей, или на 0,3%, до 1,500 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ. В то же время объем рынка ОФЗ в октябре увеличился на 10 млрд рублей, или на 0,1%, до 19,534 трлн рублей. Доля нерезидентов... Доля нерезидентов... читать дальше

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4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-596 на 71 млрд 709,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре, как и в шесть предыдущих месяцев, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот снизится на 42,6%, до 3 тыс. 312,7 рубля с 5 тыс. 773,1 рубля за тонну в ноябре. Расчеты пошлин представил Минсельхоз. Индикативные... Индикативные... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25 ноября по 1 декабря ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25 ноября по 1 декабря ожидаются погашения по 64 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25 ноября по 1 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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