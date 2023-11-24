24 ноября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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24 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.11 по 03.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|27.11.2023
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|октябрь 2023
|28.11.2023
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|октябрь 2023
|28.11.2023
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|сентябрь 2023
|28.11.2023
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|август 2023
|28.11.2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|октябрь 2023
|29.11.2023
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|октябрь 2023
|29.11.2023
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|сентябрь 2023
|29.11.2023
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|сентябрь 2023
|29.11.2023
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|октябрь 2023
|29.11.2023
|13:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|август 2023
|29.11.2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|октябрь 2023
|29.11.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 ноября
|30.11.2023
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|сентябрь 2023
|30.11.2023
|10:45
|Цены производителей во Франции
|сентябрь 2023
|30.11.2023
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|октябрь 2023
|30.11.2023
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|сентябрь 2023
|30.11.2023
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|сентябрь 2023
|30.11.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|октябрь 2023
|30.11.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 ноября
|30.11.2023
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2023
|30.11.2023
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|сентябрь 2023
|30.11.2023
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|август 2023
|30.11.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 октября по 04 ноября
|30.11.2023
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|октябрь 2023
|01.12.2023
|16:30
|Безработица в Канаде
|октябрь 2023
|01.12.2023
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|октябрь 2023
|01.12.2023
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|сентябрь 2023
|02.12.2023
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|сентябрь 2023
|03.12.2023
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|октябрь 2023
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"Только за полгода объем нашего продовольственного экспорта сюда (в ОАЭ)... читать дальше
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24 ноября 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 27.11 по 03.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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24 ноября 2023 года 17:15
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Платформа разрабатывается в Хэфэе в рамках ранее представленной стратегии концерна,... читать дальше
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Исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта в РФ могут получить дополнительное финансирование - при условии их софинансирования со стороны компаний, которые затем смогут представить прорывные продукты, заявил президент Владимир Путин на международной конференции... читать дальше
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24 ноября 2023 года 16:56
ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5690,41 (+31,07) руб./грамм; на серебро - 67,54 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2629,83 (-7,82) руб./грамм; на палладий - 3018,17 (-1,96) руб./грамм.
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24 ноября 2023 года 16:52
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 96,9187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,14 коп.
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24 ноября 2023 года 16:52
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 88,8133 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,27 коп.
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24 ноября 2023 года 16:49
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в октябре 2023 года уменьшился на 5 млрд рублей, или на 0,3%, до 1,500 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ. В то же время объем рынка ОФЗ в октябре увеличился на 10 млрд рублей, или на 0,1%, до 19,534 трлн рублей.
Доля нерезидентов... читать дальше
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24 ноября 2023 года 16:43
4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-596 на 71 млрд 709,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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24 ноября 2023 года 16:31
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре, как и в шесть предыдущих месяцев, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот снизится на 42,6%, до 3 тыс. 312,7 рубля с 5 тыс. 773,1 рубля за тонну в ноябре. Расчеты пошлин представил Минсельхоз.
Индикативные... читать дальше
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24 ноября 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 25 ноября по 1 декабря ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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24 ноября 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 25 ноября по 1 декабря ожидаются погашения по 64 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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24 ноября 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 25 ноября по 1 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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