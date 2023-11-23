Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,2796 руб.

Минимальный курс евро составил 95,9175 руб., максимальный - 96,6175 руб. Была заключена 17261 сделка. Объем торгов составил 35977 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,57 руб. за евро.

23 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,26 коп. и составил 96,2796 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58690,920 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 200,250 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,33 коп. и составил 12,3269 руб. Минимальный курс юаня составил 12,282 руб., максимальный - 12,359 руб. Было заключено 45979 сделок. Объем торгов составил 105240,35... Минимальный курс юаня составил 12,282 руб., максимальный - 12,359 руб. Было заключено 45979 сделок. Объем торгов составил 105240,35...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,26 коп. и составил 96,2796 руб. Минимальный курс евро составил 95,9175 руб., максимальный - 96,6175 руб. Была заключена 17261 сделка. Объем торгов составил 35977 млн... Минимальный курс евро составил 95,9175 руб., максимальный - 96,6175 руб. Была заключена 17261 сделка. Объем торгов составил 35977 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,3% на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и подешевевшей нефти. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский рынок закрыт по случаю Дня благодарности... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский рынок закрыт по случаю Дня благодарности... читать дальше

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Вылов рыбы в странах Европейского союза в 2022 году составил 3,4 млн тонн, сообщается в пресс-релизе статистического управления ЕС. Данные за предыдущие годы для сравнения не приводятся. Данные за предыдущие годы для сравнения не приводятся. Рыболовный флот Испании в прошлом году выловил пятую часть общего объема... Рыболовный флот Испании в прошлом году выловил пятую часть общего объема... читать дальше

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Туры по России и за рубеж на новогодние праздники подорожали на 10-15% по сравнению с прошлым годом, при этом спрос на поездки вырос на 20-50%, сообщила президент "Альянса турагентств" Наталья Осипова. "Цены на новогодние праздники действительно выросли на 10-15% по... "Цены на новогодние праздники действительно выросли на 10-15% по... читать дальше

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Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", в 3-м квартале 2023 года увеличила EBITDA более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $9,9 млн. Как сообщила компания, рентабельность по EBITDA... Как сообщила компания, рентабельность по EBITDA... читать дальше

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ЦБ РФ скорректировал условия предоставления безотзывных кредитных линий (БКЛ), которые системно значимые банки могут использовать при расчете норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), говорится в сообщении регулятора. Системно значимые банки с 2016 года должны... Системно значимые банки с 2016 года должны... читать дальше

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Создание промышленной крупнотоннажной технологии производства метилендифенилдиизоцианата (МДИ) с учетом двухэтапной стадии "пилотирования" займет порядка 5 лет, сообщил глава компании "СИБУР-Полилаб" Константин Вернигоров. "Я бы смотрел на горизонт лет пяти. Потому что... "Я бы смотрел на горизонт лет пяти. Потому что... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок падают примерно на 2% в четверг на фоне низкой активности торгов из-за праздника в США. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск подешевели на $1,73 (на 2,1%) - до $80,23 за баррель. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск подешевели на $1,73 (на 2,1%) - до $80,23 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

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Акционеры IT-компании ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) на внеочередном собрании утвердили решение о выплате дополнительных дивидендов (третья часть дивидендов за 2022... читать дальше

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Грузооборот в портах Китая в январе-сентябре увеличился на 8,5% в годовом сравнении и составил 12,54 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. Контейнерные перевозки за три квартала текущего года выросли на 5,2% и достигли 230,7 млн двадцатифутовых контейнеров... Контейнерные перевозки за три квартала текущего года выросли на 5,2% и достигли 230,7 млн двадцатифутовых контейнеров... читать дальше

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Глобальные розничные продажи смартфонов выросли в октябре на 5% в годовом выражении благодаря восстановлению спроса на развивающихся рынках, говорится в сообщении исследовательской компании Counterpoint Research. До этого продажи сокращались 27 месяцев... До этого продажи сокращались 27 месяцев... читать дальше

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РФ за 10 месяцев этого года импортировала 465 тыс. тонн рыбы, что на 26% больше в годовом сравнении. В стоимостном выражении поставки выросли на 15%, до $1,9 млрд, сообщает Рыбный союз со ссылкой на подсчеты своего аналитического центра. Такая динамика объясняется... Такая динамика объясняется... читать дальше

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Встреча министров ОПЕК, министров мониторингового комитета ОПЕК+, а также полноформатная встреча министров ОПЕК+, назначенные на 30 ноября, пройдут в виртуальном формате, сообщила ОПЕК. Накануне ОПЕК сообщила, что ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции... Накануне ОПЕК сообщила, что ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции...

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ПАО "ТНС Энерго" рассматривает собственный делистинг с Московской биржи, а также всех своих дочерних компаний, говорится в сообщении на сайте "ТНС Энерго" Среди причин названы наличие признаков необоснованного роста стоимости акций компаний, а также необходимость... Среди причин названы наличие признаков необоснованного роста стоимости акций компаний, а также необходимость... читать дальше

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