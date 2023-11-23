Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,3086 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,278 руб., максимальный - 12,326 руб. Было заключено 4678 сделок. Объем торгов составил 14937,01 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,314 руб. за юань.

23 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,38 коп. и составил 12,3086 руб.

.

Вылов рыбы в странах Европейского союза в 2022 году составил 3,4 млн тонн, сообщается в пресс-релизе статистического управления ЕС. Данные за предыдущие годы для сравнения не приводятся. Данные за предыдущие годы для сравнения не приводятся. Рыболовный флот Испании в прошлом году выловил пятую часть общего объема... Рыболовный флот Испании в прошлом году выловил пятую часть общего объема... читать дальше

.

Туры по России и за рубеж на новогодние праздники подорожали на 10-15% по сравнению с прошлым годом, при этом спрос на поездки вырос на 20-50%, сообщила президент "Альянса турагентств" Наталья Осипова. "Цены на новогодние праздники действительно выросли на 10-15% по... "Цены на новогодние праздники действительно выросли на 10-15% по... читать дальше

.

Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", в 3-м квартале 2023 года увеличила EBITDA более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $9,9 млн. Как сообщила компания, рентабельность по EBITDA... Как сообщила компания, рентабельность по EBITDA... читать дальше

.

ЦБ РФ скорректировал условия предоставления безотзывных кредитных линий (БКЛ), которые системно значимые банки могут использовать при расчете норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), говорится в сообщении регулятора. Системно значимые банки с 2016 года должны... Системно значимые банки с 2016 года должны... читать дальше

.

Создание промышленной крупнотоннажной технологии производства метилендифенилдиизоцианата (МДИ) с учетом двухэтапной стадии "пилотирования" займет порядка 5 лет, сообщил глава компании "СИБУР-Полилаб" Константин Вернигоров. "Я бы смотрел на горизонт лет пяти. Потому что... "Я бы смотрел на горизонт лет пяти. Потому что... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок падают примерно на 2% в четверг на фоне низкой активности торгов из-за праздника в США. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск подешевели на $1,73 (на 2,1%) - до $80,23 за баррель. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск подешевели на $1,73 (на 2,1%) - до $80,23 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

.

Акционеры IT-компании ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) на внеочередном собрании утвердили решение о выплате дополнительных дивидендов (третья часть дивидендов за 2022... читать дальше

.

Грузооборот в портах Китая в январе-сентябре увеличился на 8,5% в годовом сравнении и составил 12,54 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. Контейнерные перевозки за три квартала текущего года выросли на 5,2% и достигли 230,7 млн двадцатифутовых контейнеров... Контейнерные перевозки за три квартала текущего года выросли на 5,2% и достигли 230,7 млн двадцатифутовых контейнеров... читать дальше

.

Глобальные розничные продажи смартфонов выросли в октябре на 5% в годовом выражении благодаря восстановлению спроса на развивающихся рынках, говорится в сообщении исследовательской компании Counterpoint Research. До этого продажи сокращались 27 месяцев... До этого продажи сокращались 27 месяцев... читать дальше

.

РФ за 10 месяцев этого года импортировала 465 тыс. тонн рыбы, что на 26% больше в годовом сравнении. В стоимостном выражении поставки выросли на 15%, до $1,9 млрд, сообщает Рыбный союз со ссылкой на подсчеты своего аналитического центра. Такая динамика объясняется... Такая динамика объясняется... читать дальше

.

Встреча министров ОПЕК, министров мониторингового комитета ОПЕК+, а также полноформатная встреча министров ОПЕК+, назначенные на 30 ноября, пройдут в виртуальном формате, сообщила ОПЕК. Накануне ОПЕК сообщила, что ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции... Накануне ОПЕК сообщила, что ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции...

.

ПАО "ТНС Энерго" рассматривает собственный делистинг с Московской биржи, а также всех своих дочерних компаний, говорится в сообщении на сайте "ТНС Энерго" Среди причин названы наличие признаков необоснованного роста стоимости акций компаний, а также необходимость... Среди причин названы наличие признаков необоснованного роста стоимости акций компаний, а также необходимость... читать дальше

.

3 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-595 на 72 млрд 624,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Роста переводов между гражданами с целью покупки криптовалюты не отмечается, Банк России продолжает следить за ситуацией, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Банк России продолжает занимать позицию, что нам нужно и... "Банк России продолжает занимать позицию, что нам нужно и... читать дальше

.

ЦБ РФ с 24 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5659,34 (-28,49) руб./грамм; на серебро - 67,53 (+0,83) руб./грамм; на платину - 2637,65 (-1,33) руб./грамм; на палладий - 3020,13 (-27,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Правительство РФ выделит дополнительно 10 млрд рублей производителям зерна. Для распределения этих средств были скорректированы подходы к определению размеров межбюджетных трансфертов, с тем чтобы помощь была более адресной, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании... читать дальше

.