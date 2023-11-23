Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4861,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1956,85 млрд руб.

23 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 ноября составили по Российской Федерации 4861,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4622,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4418,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4190,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 ноября составили 1956,85 млрд руб. против 2515,1492000000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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