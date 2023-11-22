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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,177 руб.
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22 ноября 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,177 руб.

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22 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,71 коп. и составил 96,177 руб.

Минимальный курс евро составил 95,825 руб., максимальный - 96,5925 руб. Было заключено 14055 сделок. Объем торгов составил 29006,01 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,0225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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