Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,177 руб.

Минимальный курс евро составил 95,825 руб., максимальный - 96,5925 руб. Было заключено 14055 сделок. Объем торгов составил 29006,01 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,0225 руб. за евро.

22 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,71 коп. и составил 96,177 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58775,791 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 417,637 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,71 коп. и составил 96,177 руб. Минимальный курс евро составил 95,825 руб., максимальный - 96,5925 руб. Было заключено 14055 сделок. Объем торгов составил 29006,01 млн... Минимальный курс евро составил 95,825 руб., максимальный - 96,5925 руб. Было заключено 14055 сделок. Объем торгов составил 29006,01 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,33 коп. и составил 12,3036 руб. Минимальный курс юаня составил 12,272 руб., максимальный - 12,328 руб. Было заключено 38678 сделок. Объем торгов составил 124370,34... Минимальный курс юаня составил 12,272 руб., максимальный - 12,328 руб. Было заключено 38678 сделок. Объем торгов составил 124370,34...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 32,02 коп. и составил 88,1959 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,7025 руб., максимальный - 88,5975 руб. Было заключено 22708 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 87,7025 руб., максимальный - 88,5975 руб. Было заключено 22708 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России за октябре выросла на 22,3%, или на 84 млн рублей, составив на 1 ноября 2023 г. 459,9 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре долги по зарплате сократились на 12,6%. Данные... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 14 по 20 ноября выросли в среднем на 2,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 8 по 13 ноября цены показали рост на 2,6%. В том числе цены огурцы подорожали на 7,0%, помидоры - на 3,4%, яблоки - на... В том числе цены огурцы подорожали на 7,0%, помидоры - на 3,4%, яблоки - на... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в октябре 2023 года выросли на 2% относительно предыдущего месяца, когда рост цен составлял 4,7%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). За январь-октябрь цены увеличились на 23,1%. За январь-октябрь цены увеличились на 23,1%. Цены... Цены... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 14 по 20 ноября 2023 г. снизились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 8 по 13 ноября 2023 г. цены снизились на 0,1%. С начала годы цены увеличились на 7,4%. Стоимость литра бензина в... Стоимость литра бензина в... читать дальше

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За период с 14 по 20 ноября 2023 года потребительские цены повысились на 0,20%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 8 по 13 ноября инфляция составляла 0,23%. С начала ноября цены выросли на 0,8%, с начала года - на 6,31%. С начала ноября цены выросли на 0,8%, с начала года - на 6,31%. В... В... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне дешевеющей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.. В Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%,... В Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%,... читать дальше

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Калининградский "Автотор" и корпорация "Галактика" подписали соглашение о внедрении в автопроизводство российских сервисов и платформенных решений, сообщила пресс-служба автопроизводителя. Планируемый объем инвестиций "Автотора" в проект - порядка 700 млн... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 61,3 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 60,4... Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 60,4... читать дальше

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Банк России продолжит проводить обсуждения с участниками рынка по реформе квалификации инвесторов до принятия соответствующего закона, но считает, что консенсус по основным параметрам достигнут, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в среду после выхода статистики. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс., говорится в отчете министерства труда США.... Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс., говорится в отчете министерства труда США.... читать дальше

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Аналитики Bank of America и RBC Capital прогнозируют рост американского фондового индекса S&P 500 до рекордных 5000 пунктов в следующем году. Значение индикатора на закрытие рынка во вторник составляло 4538,19 пункта. Таким образом, эксперты ожидают его повышения более... Значение индикатора на закрытие рынка во вторник составляло 4538,19 пункта. Таким образом, эксперты ожидают его повышения более... читать дальше

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Британская экономика вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году, заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант в ходе традиционного осеннего обращения к парламенту. Мартовский прогноз британского Управления бюджетной ответственности (Office for Budget... Мартовский прогноз британского Управления бюджетной ответственности (Office for Budget... читать дальше

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