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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3036 руб.
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22 ноября 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3036 руб.
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22 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,33 коп. и составил 12,3036 руб. Минимальный курс юаня составил 12,272 руб., максимальный - 12,328 руб. Было заключено 38678 сделок. Объем торгов составил 124370,34 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,302 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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