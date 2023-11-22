Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,0769 руб.

Минимальный курс доллара США составил 87,7625 руб., максимальный - 88,5025 руб. Было заключено 9470 сделок. Объем торгов составил 51954,98 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,3825 руб. за доллар США.

22 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,76 коп. и составил 88,0769 руб.

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Британская экономика вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году, заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант в ходе традиционного осеннего обращения к парламенту. Мартовский прогноз британского Управления бюджетной ответственности (Office for Budget... Мартовский прогноз британского Управления бюджетной ответственности (Office for Budget... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,76 коп. и составил 88,0769 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,7625 руб., максимальный - 88,5025 руб. Было заключено 9470 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 87,7625 руб., максимальный - 88,5025 руб. Было заключено 9470 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на конденсат для "Газпрома" компенсирует 20-30% от повышенных выплат демпфера по топливу, оценивает замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Здесь зависит от размера демпфера в следующем году. Я думаю, от 20% до 30% за счет... читать дальше

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Россия и Малайзия могут подписать обновленное межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы в начале следующего года, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов... читать дальше

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Минфин РФ пока не получал формализованных предложений от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по поводу повышения налога на прибыль с одновременным введением инвестиционного налогового вычета и отказом от разовых фискальных изъятий, наподобие "курсовых"... читать дальше

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Россия не планирует дополнительно повышать пошлины на импорт вина из недружественных стран. "Нет, такой вопрос не обсуждался, в Минфине точно", - заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос. Как... Как... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 231 тыс., как... читать дальше

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2 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-594 на 63 млрд 834,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Балансы банков еврозоны демонстрируют "ранние признаки стресса" из-за роста числа дефолтов по кредитам и несвоевременных выплат, говорится в отчете о финансовой стабильности Европейского центрального банка. Регулятор призвал банки к увеличению резервов для покрытия... Регулятор призвал банки к увеличению резервов для покрытия... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5687,83 (+126,08) руб./грамм; на серебро - 66,7 (+0,64) руб./грамм; на платину - 2638,98 (+99,23) руб./грамм; на палладий - 3047,15 (+15,83) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Встреча министров ОПЕК+ перенесена с 26 на 30 ноября, сообщила ОПЕК. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября. В этот же день состоится и заседание министерского комитета ОПЕК+. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября. В этот же день состоится и заседание министерского комитета ОПЕК+.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 88,1648 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 96,1475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,86 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Перевозки грузов речным транспортом в РФ в январе-октябре 2023 года сократились примерно на 5% относительно показателя аналогичного периода 2022 года, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "За 10 месяцев... читать дальше

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Белоруссия в текущем году экспортировала в Россию более 45 тыс. автомобилей Geely своей сборки. "Если в прошлом году заводом было произведено 25 тыс. автомобилей, то в этом году выпущено более 60 тыс., то есть уже выполнено годовое задание. Продали 59,982 тыс.... "Если в прошлом году заводом было произведено 25 тыс. автомобилей, то в этом году выпущено более 60 тыс., то есть уже выполнено годовое задание. Продали 59,982 тыс.... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,15 пункта (0,129%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3222,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3239,06... читать дальше

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