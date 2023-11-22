Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4418,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2515,15 млрд руб.

22 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 ноября составили по Российской Федерации 4418,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4190,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4337,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4089,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 ноября составили 2515,15 млрд руб. против 2584,2951000000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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