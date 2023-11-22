22 ноября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 ноября
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 октября по 04 ноября
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|ноябрь 2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 ноября
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22 ноября 2023 года 18:12
Британская экономика вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году, заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант в ходе традиционного осеннего обращения к парламенту.
Мартовский прогноз британского Управления бюджетной ответственности (Office for Budget... читать дальше
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22 ноября 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,76 коп. и составил 88,0769 руб.
Минимальный курс доллара США составил 87,7625 руб., максимальный - 88,5025 руб. Было заключено 9470 сделок. Объем торгов... читать дальше
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22 ноября 2023 года 17:35
Повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на конденсат для "Газпрома" компенсирует 20-30% от повышенных выплат демпфера по топливу, оценивает замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Здесь зависит от размера демпфера в следующем году. Я думаю, от 20% до 30% за счет... читать дальше
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22 ноября 2023 года 17:27
Россия и Малайзия могут подписать обновленное межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы в начале следующего года, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов... читать дальше
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22 ноября 2023 года 17:18
Минфин РФ пока не получал формализованных предложений от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по поводу повышения налога на прибыль с одновременным введением инвестиционного налогового вычета и отказом от разовых фискальных изъятий, наподобие "курсовых"... читать дальше
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22 ноября 2023 года 17:11
Россия не планирует дополнительно повышать пошлины на импорт вина из недружественных стран. "Нет, такой вопрос не обсуждался, в Минфине точно", - заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.
Как... читать дальше
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22 ноября 2023 года 17:02
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 231 тыс., как... читать дальше
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22 ноября 2023 года 16:56
2 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-594 на 63 млрд 834,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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22 ноября 2023 года 16:54
Балансы банков еврозоны демонстрируют "ранние признаки стресса" из-за роста числа дефолтов по кредитам и несвоевременных выплат, говорится в отчете о финансовой стабильности Европейского центрального банка.
Регулятор призвал банки к увеличению резервов для покрытия... читать дальше
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22 ноября 2023 года 16:42
ЦБ РФ с 23 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5687,83 (+126,08) руб./грамм; на серебро - 66,7 (+0,64) руб./грамм; на платину - 2638,98 (+99,23) руб./грамм; на палладий - 3047,15 (+15,83) руб./грамм.
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22 ноября 2023 года 16:34
Встреча министров ОПЕК+ перенесена с 26 на 30 ноября, сообщила ОПЕК.
Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября. В этот же день состоится и заседание министерского комитета ОПЕК+.
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22 ноября 2023 года 16:26
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 88,1648 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,47 коп.
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22 ноября 2023 года 16:26
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 96,1475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,86 коп.
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22 ноября 2023 года 16:26
Перевозки грузов речным транспортом в РФ в январе-октябре 2023 года сократились примерно на 5% относительно показателя аналогичного периода 2022 года, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "За 10 месяцев... читать дальше
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22 ноября 2023 года 16:18
Белоруссия в текущем году экспортировала в Россию более 45 тыс. автомобилей Geely своей сборки.
"Если в прошлом году заводом было произведено 25 тыс. автомобилей, то в этом году выпущено более 60 тыс., то есть уже выполнено годовое задание. Продали 59,982 тыс.... читать дальше
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22 ноября 2023 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,15 пункта (0,129%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3222,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3239,06... читать дальше
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