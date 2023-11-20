Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,5485 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,135 руб., максимальный - 90,01 руб. Было заключено 35028 сделок. Объем торгов составил 131044,18 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,4 руб. за доллар США.

20 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 71,10 коп. и составил 88,5485 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58533,175 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 381,729 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 71,10 коп. и составил 88,5485 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,135 руб., максимальный - 90,01 руб. Было заключено 35028 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,135 руб., максимальный - 90,01 руб. Было заключено 35028 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,28 коп. и составил 96,7141 руб. Минимальный курс евро составил 96,285 руб., максимальный - 98,13 руб. Было заключено 16865 сделок. Объем торгов составил 34592,5 млн... Минимальный курс евро составил 96,285 руб., максимальный - 98,13 руб. Было заключено 16865 сделок. Объем торгов составил 34592,5 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,06 коп. и составил 12,33 руб. Минимальный курс юаня составил 12,263 руб., максимальный - 12,508 руб. Было заключено 81406 сделок. Объем торгов составил 163839,32 млн... Минимальный курс юаня составил 12,263 руб., максимальный - 12,508 руб. Было заключено 81406 сделок. Объем торгов составил 163839,32 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индекса РТС на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры. Индекс МосБиржи почти не изменился на фоне укрепления рубля. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок усилили рост на фоне ослабления доллара США. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 подорожали на $1,86 (2,31%) - до $82,47 за баррель. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 подорожали на $1,86 (2,31%) - до $82,47 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской... Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской... читать дальше

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Майнинг криптовалюты на основе электроэнергии, которая производится с использованием попутного нефтяного газа (ПНГ), является перспективным направлением экономики, сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный. "Хорошее направление - сразу превращать... "Хорошее направление - сразу превращать... читать дальше

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Европейский центральный банк и Банк Англии как минимум трижды уменьшат процентные ставки в следующем году, при этом первое снижение произойдет в июне, прогнозируют аналитики. Данные о более слабых, чем ожидалось, розничных продажах в Великобритании и плохие показатели... Данные о более слабых, чем ожидалось, розничных продажах в Великобритании и плохие показатели... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник, участники рынка оценивают новости компаний и ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв опубликует протокол заседания, состоявшегося 31 октября - 1... Федрезерв опубликует протокол заседания, состоявшегося 31 октября - 1... читать дальше

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Минпромторг РФ поддержал запрос автомобильной отрасли на перенос срока уплаты утилизационного сбора в 2024 году на конец года, как это уже делалось в предыдущие годы для решения проблемы дефицита оборотных средств у автопроизводителей. Необходимость предоставить... Необходимость предоставить... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 56,30 коп. и составил 88,5298 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,1025 руб., максимальный - 90,4275 руб. Было заключено 8432 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,1025 руб., максимальный - 90,4275 руб. Было заключено 8432 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Фактические затраты государства на геологоразведочные работы по нефти и газу существенно снизились за последние 10 лет, заявил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ВНИГНИ) Павел Мельников в ходе пленарного заседания... читать дальше

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Американская McDonald''s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, выкупит 28% McDonald''s China - оператора ее ресторанов в материковом Китае, Гонконге и Макао - у инвесткомпании Carlyle, говорится в пресс-релизе McDonald''s. Таким образом, доля... Таким образом, доля... читать дальше

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Международный совет по зерну (МСЗ) в ноябрьском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) на 1 млн тонн, до 50,1 млн тонн. В октябре оценка была пересмотрена в сторону увеличения на 0,5 млн тонн, до 49,1 млн тонн, в сентябре... читать дальше

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Экономика ФРГ продолжит снижение в четвертом квартале, хотя в начале 2024 года можно ожидать восстановления, прогнозирует ЦБ страны. "Германская экономика продолжает двигаться по неспокойным экономическим водам", - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка. ВВП... ВВП... читать дальше

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Кемеровская область по итогам 2023 года рассчитывает поставить на экспорт 121 млн тонн угля, сообщил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан в ходе выступления на конференции "Развитие производительных сил Кузбасса". В прошлом году на экспорт было поставлено 120,2 млн тонн... читать дальше

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