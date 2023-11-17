Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

17 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 20.11 по 26.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58151,445 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 505,028 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,78 коп. и составил 12,3294 руб. Минимальный курс юаня составил 12,257 руб., максимальный - 12,503 руб. Было заключено 51782 сделки. Объем торгов составил 124153,51... Минимальный курс юаня составил 12,257 руб., максимальный - 12,503 руб. Было заключено 51782 сделки. Объем торгов составил 124153,51...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,57 коп. и составил 96,8969 руб. Минимальный курс евро составил 96,5275 руб., максимальный - 98,23 руб. Было заключено 11484 сделки. Объем торгов составил 37942,7 млн... Минимальный курс евро составил 96,5275 руб., максимальный - 98,23 руб. Было заключено 11484 сделки. Объем торгов составил 37942,7 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,08 коп. и составил 89,2595 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,9525 руб., максимальный - 90,3925 руб. Было заключено 18539 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,9525 руб., максимальный - 90,3925 руб. Было заключено 18539 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рост ВВП РФ в 2023 году превысит 3%, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. "Вчера председатель правительства доложил, у нас рост экономики 5,5% (такова предварительная оценка роста ВВП РФ в 3-м квартале). По году... "Вчера председатель правительства доложил, у нас рост экономики 5,5% (такова предварительная оценка роста ВВП РФ в 3-м квартале). По году... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил пятницу без единой динамики индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,54% и составил 3206,34пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,54% и составил 3206,34пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,63% - до 1122,10 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,63% - до 1122,10 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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В Москве с января по сентябрь текущего года зафиксирован рост по главным социально-экономическим показателям, одной из причин стало обеспечение поступлений налогов в бюджет города, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 22 ноября составит 4 тыс. 395,4 рубля против 4 тыс. 544,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. После небольшого "подскока" с 15 ноября она вновь снизится (на 3,3%), как и на предыдущих неделях. После небольшого "подскока" с 15 ноября она вновь снизится (на 3,3%), как и на предыдущих неделях. На... На... читать дальше

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Стоимость традиционного ужина на День благодарения, который отмечается в США в следующий четверг, за год понизилась на 4,5% и составляет $61,17 против $65,04 годом ранее, показали результаты исследования American Farm Bureau Federation (AFBF). В прошлом году на фоне... В прошлом году на фоне... читать дальше

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Фондовые индексы США слабо опускаются в начале торгов в пятницу, участники рынка оценивают статданные по американскому рынку жилья и новости корпоративного сектора. Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск опустился на 0,04% и составил 34933 пункта. Лидерами снижения в... Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск опустился на 0,04% и составил 34933 пункта. Лидерами снижения в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,17 коп. и составил 89,0928 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,85 руб., максимальный - 90,19 руб. Было заключено 7416 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,85 руб., максимальный - 90,19 руб. Было заключено 7416 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам девяти месяцев 2023 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 8,1% (10,9% годовых) и 7,5% (10,1% годовых), говорится в сообщении Банка... читать дальше

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По итогам 9 месяцев чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ составил 2,58 млрд рублей, что в 7,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года (19,78 млрд рублей), говорится в сообщении компании. Выручка "Почты России" за 9 месяцев выросла на 1,5% - до 155,7 млрд... Выручка "Почты России" за 9 месяцев выросла на 1,5% - до 155,7 млрд... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20.11 по 26.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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По итогам января-октября 2023 года объем ВВП Белоруссии составил 179,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Национальный статкомитет республики (Белстат). "Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре... "Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре... читать дальше

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В США число домов, строительство которых было начато в октябре, увеличилось на 1,9% относительно предыдущего месяца и составило максимальные с июля 1,372 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе Минторга страны. В сентябре количество новостроек... В сентябре количество новостроек... читать дальше

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