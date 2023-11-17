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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Рост ВВП в 3-м квартале ускорился до 5,5%
Рост российской экономики в 3-м квартале ускорился до 5,5% после повышения на 4,9% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего увеличения показателя на 5,2%
 
Госдума одобрила федеральный бюджет на 2024-2026 годы
Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Доходы: в 2024 г. составят 35 трлн 065,3 млрд. руб. (19,5% ВВП), в 2025 г. - 33 трлн 552,4 млрд. руб. (17,6% ВВП) и в 2026 г. - 34 трлн...
 
За три года размер досрочной пенсии увеличится на 17%
На октябрь 2023 года средний размер досрочной пенсии безработным гражданам составил 18 539 рублей, сообщили "Известиям" в Счетной палате (СП). В следующем году он вырастет на 1 тыс. рублей - до 19 596 рублей. Далее сумма повысится до 20,6 тыс....
 
Расходы на отдых в РФ выросли почти на треть
Расходы туристов на путешествия по России в мае-сентябре выросли на 31% год к году, говорится в совместном исследовании "СберИндекса", Anex Tour и OneTwoTrip. Это произошло за счет общего увеличения числа путешествий по стране на 9,9% год к году и...
 
17 ноября 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы сентябрь 2023
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании октябрь 2023
12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны сентябрь 2023
13:00 Баланс счета текущих операций Италии сентябрь 2023
13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне октябрь 2023
16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США октябрь 2023
16:30 Цены производителей в Канаде октябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
17 ноября 2023 года 14:05
МТС отменяет плату за раздачу интернета со смартфона для всех тарифов, включая безлимитные
ПАО "МТС" отменяет плату за раздачу интернет-трафика со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В компании уточнили, что такое решение принято "учитывая социально-экономическую ситуацию...    читать дальше
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17 ноября 2023 года 13:55
РФ начинает бесплатные поставки зерна в страны Африки
РФ начинает бесплатные поставки зерна в страны Африки. Первые суда прибудут в порты назначения в конце ноября - начале декабря, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев журналистам в рамках посещения экспозиции Минсельхоза России "Есть своё!" на международной...    читать дальше
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17 ноября 2023 года 13:47
ЕАБР выделит Армении кредит на поддержку госбюджета в размере $100 млн
Евразийский банк развития предоставит Армении кредит в размере $100 млн для поддержки государственного бюджета страны.

Правительство Армении сегодня одобрило проект соглашения с ЕАБР "О предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и...    читать дальше
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17 ноября 2023 года 13:39
Ставки льготной ипотеки логично дифференцировать по регионам и сфере профдеятельности, считает Клепач
Дифференциация ставок льготной ипотеки по региональному признаку станет дополнительным стимулом для развития макрорегионов РФ на фоне закредитованности населения и сокращения бюджетной поддержки, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Учитывая достаточно...    читать дальше
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17 ноября 2023 года 13:31
Акции Volvo Cars из-за продажи части пакета рухнули до исторического минимума - на 14%
Сегодня в ходе торгов котировки акций Volvo Cars рухнули на 14%, до исторического минимума, на новости о том, что крупнейший акционер шведского автопроизводителя - китайская компания Geely - продала незначительную долю в нем с ощутимым дисконтом к рыночной...    читать дальше
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17 ноября 2023 года 13:24
Инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,9%, в ЕС - до 3,6%
Потребительские цены в еврозоне в октябре 2023 года выросли на 2,9% относительно того же месяца 2022 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. Темпы подъема потребительских цен в блоке замедлились по сравнению с 4,3% в сентябре, достигнув минимума с июля 2021 года.....    читать дальше
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17 ноября 2023 года 13:17
Объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-октябре вырос на 17,3%
Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-октябре увеличился на 17,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 736,2 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны.

В долларовом выражении данный показатель вырос на 11% и...
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17 ноября 2023 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 17 ноября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,62 пункта (0,49%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3173,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3178,12 (-0,34%) пункта,...    читать дальше
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17 ноября 2023 года 13:09
Банк России дал новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР)
Банк России утвердил поправки в базовый стандарт для инвестиционных советников, которые, в частности, дают новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР).

Согласно сообщению регулятора, новое определение учитывает сложившиеся практики на рынке....    читать дальше
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17 ноября 2023 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 91,8 руб.
Минимальное значение за месяц (с 18 октября по 17 ноября) - 91,8 руб. за доллар, максимальное значение - 99,3185 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 7,52 руб.

Это автоматическое сообщение.
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17 ноября 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 95,72/100,28 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 95,72/100,28 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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17 ноября 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 87,58/91,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,58/91,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал...
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17 ноября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 ноября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 89,1/91,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,1/91,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...
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17 ноября 2023 года 13:01
Европейские рынки акций торгуются на подъеме
Европейские фондовые индексы растут в пятницу перед публикацией окончательных данных о динамике инфляции в еврозоне за октябрь.

Предварительные данные показали замедление темпов роста потребительских цен в регионе в прошлом месяце до минимальных с июля 2021 года 2,9% в...    читать дальше
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17 ноября 2023 года 12:55
Ставки ипотечных кредитов в США снизились 3-ю неделю подряд
В США ставки ипотечных кредитов снизились по итогам третьей недели подряд.

Средняя ставка по 30-летним кредитам в четверг составляла 7,44% годовых по сравнению с 7,5% неделю назад, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Годом ранее она составляла...    читать дальше
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17 ноября 2023 года 12:47
В Казахстане могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога
Проект нового Налогового кодекса, который должен вступить в силу в Казахстане в 2025 году, предполагает введение двухступенчатой шкалы ставок индивидуального подоходного налога для зарплат, говорится в сообщении министерства национальной экономики Казахстана.

Ведомство...    читать дальше
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