Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,9787 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,5725 руб., максимальный - 89,585 руб. Было заключено 20744 сделки. Объем торгов составил 70441,84 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,15 руб. за доллар США.

16 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 50,30 коп. и составил 88,9787 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58657,091 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 251,463 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 50,30 коп. и составил 88,9787 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,5725 руб., максимальный - 89,585 руб. Было заключено 20744 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,5725 руб., максимальный - 89,585 руб. Было заключено 20744 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,57 коп. и составил 12,2516 руб. Минимальный курс юаня составил 12,208 руб., максимальный - 12,329 руб. Было заключено 59300 сделок. Объем торгов составил 165546,14... Минимальный курс юаня составил 12,208 руб., максимальный - 12,329 руб. Было заключено 59300 сделок. Объем торгов составил 165546,14...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 51,87 коп. и составил 96,6412 руб. Минимальный курс евро составил 96,1275 руб., максимальный - 97,2825 руб. Было заключено 14159 сделок. Объем торгов составил 41093,39... Минимальный курс евро составил 96,1275 руб., максимальный - 97,2825 руб. Было заключено 14159 сделок. Объем торгов составил 41093,39...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне укрепления рубля и ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры; индекс МосБиржи опустился ниже 3190 пунктов. В Азии в четверг отмечалось коррекционное снижение акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский... В Азии в четверг отмечалось коррекционное снижение акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский... читать дальше

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Эксперимент по маркировке в РФ готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы, а также отдельных видов бакалейной продукции (перец, корица, имбирь и т.д.), как ожидается, пройдет с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024... читать дальше

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Цены на нефть значительно ускорили падение вечером в четверг. Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение... Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение... читать дальше

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Государственная казна Латвии вчера разместила на международном финансовом рынке новые 5,5-летние еврооблигации на общую сумму 600 млн евро, сообщила Госказна. Бумаги имеют фиксированную купонную ставку 3,875%, доходность при размещении составила 3,902%. Бумаги имеют фиксированную купонную ставку 3,875%, доходность при размещении составила 3,902%. По... По... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ и опубликованного на сайте регулятора. Наблюдаемая инфляция в ноябре выросла до 15,1% с 13,9% в октябре. Полный опрос по... Полный опрос по... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов в четверг демонстрируют слабую и разнонаправленную динамику после выхода статистики по рынку труда и промышленному производству. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... читать дальше

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Саудовская Аравия в сентябре увеличила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 0,6%, экспорт - на 3%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспортных поставок составил 5,754 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с... Объем экспортных поставок составил 5,754 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 52,90 коп. и составил 88,9811 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,5475 руб., максимальный - 89,59 руб. Было заключено 6226 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,5475 руб., максимальный - 89,59 руб. Было заключено 6226 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в октябре упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали... читать дальше

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Стоимость нового жилья в 70 крупных городах Китая по итогам октября в среднем снизилась на 0,3% месяц к месяцу после спада на 0,2% в сентябре, согласно данным Государственного статистического управления страны. В годовом выражении средние цены на новое жилье в прошлом... В годовом выражении средние цены на новое жилье в прошлом... читать дальше

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Индия в сентябре импортировала 16,698 млн тонн нефти, сообщило министерство торговли страны. Месяцем ранее страна закупила 19,545 млн тонн. Таким образом, снижение импорта месяц к месяцу составило 14,6%. По отношению к сентябрю 2022 года поставки снизились на... Месяцем ранее страна закупила 19,545 млн тонн. Таким образом, снижение импорта месяц к месяцу составило 14,6%. По отношению к сентябрю 2022 года поставки снизились на... читать дальше

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Депутаты предложили ЦБ вернуться к рассмотрению вопроса о внедрении оптовой модели цифрового рубля, предназначенной для межбанковских платежей, эта модель рассматривалась регулятором в консультационном докладе (модель А), но в апреле 2021 г. от нее было решено отказаться и... читать дальше

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