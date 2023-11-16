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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,9811 руб.
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16 ноября 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,9811 руб.

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16 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 52,90 коп. и составил 88,9811 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,5475 руб., максимальный - 89,59 руб. Было заключено 6226 сделок. Объем торгов составил 31570,41 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,97 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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