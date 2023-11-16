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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,5743 руб.
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16 ноября 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,5743 руб.

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16 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 63,49 коп. и составил 96,5743 руб.

Минимальный курс евро составил 96,145 руб., максимальный - 97,1875 руб. Было заключено 5285 сделок. Объем торгов составил 15188,24 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,7525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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