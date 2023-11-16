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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3739,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2560,22 млрд руб.
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3739,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2560,22 млрд руб.

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16 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 ноября составили по Российской Федерации 3739,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3481,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1925,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1711,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 ноября составили 2560,22 млрд руб. против 4550,44174 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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Эмитент

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Размер погашения, всего

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