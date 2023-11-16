16 ноября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|ноябрь 2023
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|октябрь 2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|сентябрь 2023
|16:15
|Новостройки в Канаде
|октябрь 2023
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|октябрь 2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 ноября
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|ноябрь 2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 октября по 04 ноября
|17:15
|Промышленное производство в США
|октябрь 2023
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16 ноября 2023 года 08:59
Сенат Конгресса США одобрил законопроект о сокращении расходов, которой позволяет сохранить финансирование правительства и предотвратить его закрытие (шатдаун) в конце недели, сообщили американские СМИ. Документ был принят 87 голосами, против высказались 11... читать дальше
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16 ноября 2023 года 08:52
В октябре объем японского экспорта увеличился на 1,6% в годовом выражении, до 9,147 трлн иен ($60,46 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Рост показателя был отмечен по итогам второго месяца подряд.
Консенсус-прогноз экспертов, который приводит... читать дальше
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16 ноября 2023 года 08:47
Сегодня нефтяные цены продолжают опускаться после первого за пять сессий снижения накануне.
Негативом для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.
Стоимость январских... читать дальше
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16 ноября 2023 года 08:42
Главный стратег по американским акциям Goldman Sachs Дэвид Костин ожидает продолжения роста фондового индекса Standard & Poor's 500 в следующем году.
Индикатор достигнет 4700 пунктов к концу следующего года, приводит его прогноз издание MarketWatch.
На закрытие... читать дальше
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16 ноября 2023 года 08:34
Торги в среду американские фондовые индексы завершили ростом на хорошей статистике, при этом Dow Jones достиг максимума за последние 2 месяца.
Dow Jones Industrial Average увеличился на 163,51 пункта (на 0,47%) - до 34991,21 пункта. Лидерами подъема среди компонентов... читать дальше
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16 ноября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 99,98 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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16 ноября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 3,48 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 ноября 2023 года 08:27
В сентябре сальдо внешней торговли РФ для поставок с расчетами в иностранной валюте, определенное по методологии платежного баланса, выросло в 9,7 раза - до $5,1 млрд по сравнению с августом, когда оно стало положительным, равным $0,5 млрд, после отрицательного сальдо в июне... читать дальше
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16 ноября 2023 года 08:20
Доллар США незначительно дешевел в самом начале торгов на Московской бирже, рубль был близок к стабильности в ожидании новых сигналов, способных задать направление.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,43 руб. (-3,25 коп. к уровню предыдущего... читать дальше
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16 ноября 2023 года 08:14
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления в США и странах Европы, позволяющим инвесторам надеяться на то, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками... читать дальше
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16 ноября 2023 года 08:08
Рост ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года оценивается на уровне 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, прокомментировала замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова оценку Росстата за 3-й квартал.
Таким образом Минэкономразвития повысило свою оценку роста ВВП... читать дальше
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16 ноября 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 89,4565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 180,05 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 97,1334 руб. По сравнению...
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16 ноября 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
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15 ноября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58405,628 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,568 млрд руб., или на...
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15 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 62,72 коп. и составил 97,1599 руб.
Минимальный курс евро составил 96,4375 руб., максимальный - 98,375 руб. Было заключено 11625 сделок. Объем торгов составил 41814,7...
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15 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,14 коп. и составил 12,3373 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,245 руб., максимальный - 12,49 руб. Было заключено 68163 сделки. Объем торгов составил 152140,95...
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