Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3373 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,245 руб., максимальный - 12,49 руб. Было заключено 68163 сделки. Объем торгов составил 152140,95 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,321 руб. за юань.

15 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,14 коп. и составил 12,3373 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58405,628 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,568 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 62,72 коп. и составил 97,1599 руб. Минимальный курс евро составил 96,4375 руб., максимальный - 98,375 руб. Было заключено 11625 сделок. Объем торгов составил 41814,7... Минимальный курс евро составил 96,4375 руб., максимальный - 98,375 руб. Было заключено 11625 сделок. Объем торгов составил 41814,7...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,14 коп. и составил 12,3373 руб. Минимальный курс юаня составил 12,245 руб., максимальный - 12,49 руб. Было заключено 68163 сделки. Объем торгов составил 152140,95... Минимальный курс юаня составил 12,245 руб., максимальный - 12,49 руб. Было заключено 68163 сделки. Объем торгов составил 152140,95...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,66 руб. и составил 89,4817 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,78 руб., максимальный - 90,7 руб. Было заключено 35496 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,78 руб., максимальный - 90,7 руб. Было заключено 35496 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) рассматривается как один из вариантов финансирования проекта строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ), соединяющей Москву с Санкт-Петербургом, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 8 по 13 выросли в среднем на 2,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 31 октября по 7 ноября цены также показали рост 2,6%. В том числе цены выросли на огурцы на 9,1%, на помидоры - на 5,7%, на... В том числе цены выросли на огурцы на 9,1%, на помидоры - на 5,7%, на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 8 по 13 ноября 2023 г. снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период 31 октября по 7 ноября 2023 г. цены снизились на 0,2%. С начала годы цены увеличились на 7,6%. Стоимость литра... Стоимость литра... читать дальше

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За период с 8 по 13 ноября 2023 года потребительские цены повысились на 0,23%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 31 октября по 7 ноября инфляция составляла 0,42%. С начала ноября цены выросли на 0,6%, с начала года - на 6,1%. С начала ноября цены выросли на 0,6%, с начала года - на 6,1%. В... В... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС. В среду выросли рынки акций Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng... В среду выросли рынки акций Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng... читать дальше

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Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в октябре выросло на 8,4% относительно того же месяца прошлого года и достигло 741,9 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам... читать дальше

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ЦБ РФ отменяет действие послаблений по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), системно значимые банки с 1 марта 2024 года должны поддерживать норматив на уровне 100%, говорится в сообщении регулятора. "Отказ от послабления по НКЛ необходим для... "Отказ от послабления по НКЛ необходим для... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3600 тыс. баррелей - до 439,4 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1500 тыс. баррелей и составили 215,7 млн... читать дальше

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил включить в санкционные списки по России более 120 физических и юридических лиц в рамках 12-го пакета антироссийских мер, сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС). "Глава дипломатии ЕС выдвинул идею ввести санкции... "Глава дипломатии ЕС выдвинул идею ввести санкции... читать дальше

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Банк России продлил на 2024 год обязанность кредитных организаций раскрывать финансовую отчетность с изъятиями в части чувствительных к санкционному риску данных, а также право не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, говорится в сообщении... читать дальше

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Доходы бюджета Китая в январе-октябре увеличились на 8,1% относительно того же периода прошлого года - до 18,75 трлн юаней ($2,61 трлн), сообщило министерство финансов страны. В том числе поступления в центральный бюджет составили около 8,59 трлн юаней, доходы местных... В том числе поступления в центральный бюджет составили около 8,59 трлн юаней, доходы местных... читать дальше

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Банк России продлил до 31 марта 2024 года отмену ограничения полной стоимости кредита (ПСК) по кредитам для выравнивания среднерыночного значения показателя на основе текущих рыночных данных, говорится в сообщении ЦБ. Изначально отмена ограничения к ПСК была введена в... Изначально отмена ограничения к ПСК была введена в... читать дальше

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