Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1925,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4550,44 млрд руб.

15 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 ноября составили по Российской Федерации 1925,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1711,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1748,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1562,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 ноября составили 4550,44 млрд руб. против 4501,494860000001 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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