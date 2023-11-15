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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в октябре составила 0,83%
Рост потребительских цен в октябре слегка замедлился - до 0,83% после повышения на 0,87% в сентябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 6,69% после 6% месяцем ранее. Рост цен практически совпал с прогнозами аналитиков
 
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15 ноября 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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15 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании октябрь 2023
10:45 Изменение потребительских цен во Франции октябрь 2023
13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны сентябрь 2023
13:00 Изменение потребительских цен в Италии октябрь 2023
13:00 Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны III квартал 2023
13:00 Промышленное производство в еврозоне сентябрь 2023
16:30 Изменение цен производителей в США октябрь 2023
16:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing ноябрь 2023
16:30 Объемы розничных продаж в США октябрь 2023
16:30 Оптовые продажи в Канаде сентябрь 2023
18:00 Товарные запасы на складах США сентябрь 2023
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 04 по 10 ноября

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Аналитики, опрошенные...    читать дальше
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Инфляция во Франции в октябре замедлилась до 4% - окончательные данные
Потребительские цены во Франции в октябре 2023 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 4% в годовом выражении после роста на 4,9% в сентябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Окончательная оценка совпала с...    читать дальше
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Курс доллара в 10:35 мск составил 90,02 руб., опустившись на 58,25 копейки к уровню...    читать дальше
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Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России временно увеличивал объем...    читать дальше
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"Согласно прогнозным показателям холдинга РЖД, по итогам 2023 г. на сети российских железных дорог планируем перевезти свыше 1,15 млрд человек - рост к прошлому...    читать дальше
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15 ноября 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 15 ноября движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,85 пункта (0,431%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3198,54 пункта.

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"Агроэкспорт" оценил потенциал экспорта водки из РФ в $180 млн в год
Потенциал экспорта водки из РФ оценивается в $180 млн тонн в год (120 тыс. тонн). Такой прогноз содержится в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт".

Эта оценка сделана с учетом восстановления мирового спроса на водку и тенденции его дальнейшего роста. Наиболее...    читать дальше
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15 ноября 2023 года 10:15
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На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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Соответствующий...    читать дальше
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15 ноября 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 89,32/93,05 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,32/93,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи упал...
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Российский фондовый рынок начал торги снижением
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением в ожидании нового пакета антироссийских санкций ЕС, но на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры на статистике из США и Азии.

Европейские рынки акций продемонстрировали вчера уверенный...    читать дальше
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15 ноября 2023 года 09:47
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 30,77 руб. на акцию
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 30,77 рубля на акцию, сообщила компания. Рекомендация совета точно соответствует дивидендной политике компании выплачивать акционерам 50% чистой прибыли группы по МСФО. Эту цифру ранее можно...    читать дальше
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15 ноября 2023 года 09:40
Квартальная выручка "Магнита" выросла на 6%, чистая прибыль - на 8%
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Чистая розничная выручка увеличилась на 7% и составила 623,9 млрд рублей, LfL-продажи - на 3,1%, на фоне роста среднего чека на 3,8% и снижения...    читать дальше
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