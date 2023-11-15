15 ноября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|октябрь 2023
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|октябрь 2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|сентябрь 2023
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|октябрь 2023
|13:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2023
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|сентябрь 2023
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|октябрь 2023
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|ноябрь 2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|октябрь 2023
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|сентябрь 2023
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|сентябрь 2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 ноября
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