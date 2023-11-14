Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4887 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,409 руб., максимальный - 12,573 руб. Было заключено 56127 сделок. Объем торгов составил 122343,52 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,47 руб. за юань.

14 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,49 коп. и составил 12,4887 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58515,196 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1022,380 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,49 коп. и составил 12,4887 руб. Минимальный курс юаня составил 12,409 руб., максимальный - 12,573 руб. Было заключено 56127 сделок. Объем торгов составил 122343,52... Минимальный курс юаня составил 12,409 руб., максимальный - 12,573 руб. Было заключено 56127 сделок. Объем торгов составил 122343,52...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65,55 коп. и составил 97,7871 руб. Минимальный курс евро составил 97,2325 руб., максимальный - 98,4175 руб. Было заключено 9170 сделок. Объем торгов составил 33231,66... Минимальный курс евро составил 97,2325 руб., максимальный - 98,4175 руб. Было заключено 9170 сделок. Объем торгов составил 33231,66...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 93,31 коп. и составил 91,1376 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,3775 руб., максимальный - 91,9025 руб. Была заключена 19041 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,3775 руб., максимальный - 91,9025 руб. Была заключена 19041 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в январе-октябре 2023 года составил 17,5 млн человек, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта). При этом за аналогичный период прошлого года аэропорт обслужил 15,5 млн человек.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне укрепления рубля и фиксации прибыли игроками в ожидании новых антироссийских санкций ЕС, в то время как настроения на внешних площадках несколько улучшились. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2023 года вырос на 1,2% по отношению к сентябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-октябре 2023 года реальный эффективный курс... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 7 ноября направили на кредитование сезонных полевых работ 994 млрд рублей, что на 4,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 697,7 млрд рублей... В частности, Россельхозбанк выдал 697,7 млрд рублей... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник после публикации данных об октябрьской инфляции в Соединенных Штатах. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило во вторник министерство труда... Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило во вторник министерство труда... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут во вторник на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Доходности US Treasuries снижаются, долларовый индекс DXY упал на 1,1%, до минимума за 2 месяца. Доходности US Treasuries снижаются, долларовый индекс DXY упал на 1,1%, до минимума за 2 месяца. Темпы роста потребительских цен... Темпы роста потребительских цен... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку перенес на следующий год принятие во втором чтении целого ряда законопроектов, среди которых - проект закона о смягчении работы банков такими интернет-платформами, как Avito и VK; проект закона о праве ЦБ оценивать уровень зарплат... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 91,69 коп. и составил 91,1725 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,36 руб., максимальный - 91,8875 руб. Было заключено 7046 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,36 руб., максимальный - 91,8875 руб. Было заключено 7046 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Россия в январе-августе существенно увеличила экспорт сухой молочной продукции, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на заместителя руководителя Андрея Кучерова, который выступил на сессии в рамках бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в Алжир. "Развитие... "Развитие... читать дальше

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Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса. "Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока... "Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока... читать дальше

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Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2023 года составило $53,8 млрд, что в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($208,8 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал... Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал... читать дальше

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