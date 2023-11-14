Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,7871 руб.

Минимальный курс евро составил 97,2325 руб., максимальный - 98,4175 руб. Было заключено 9170 сделок. Объем торгов составил 33231,66 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,125 руб. за евро.

14 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65,55 коп. и составил 97,7871 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58515,196 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1022,380 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,49 коп. и составил 12,4887 руб. Минимальный курс юаня составил 12,409 руб., максимальный - 12,573 руб. Было заключено 56127 сделок. Объем торгов составил 122343,52... Минимальный курс юаня составил 12,409 руб., максимальный - 12,573 руб. Было заключено 56127 сделок. Объем торгов составил 122343,52...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65,55 коп. и составил 97,7871 руб. Минимальный курс евро составил 97,2325 руб., максимальный - 98,4175 руб. Было заключено 9170 сделок. Объем торгов составил 33231,66... Минимальный курс евро составил 97,2325 руб., максимальный - 98,4175 руб. Было заключено 9170 сделок. Объем торгов составил 33231,66...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 93,31 коп. и составил 91,1376 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,3775 руб., максимальный - 91,9025 руб. Была заключена 19041 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,3775 руб., максимальный - 91,9025 руб. Была заключена 19041 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в январе-октябре 2023 года составил 17,5 млн человек, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта). При этом за аналогичный период прошлого года аэропорт обслужил 15,5 млн человек.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне укрепления рубля и фиксации прибыли игроками в ожидании новых антироссийских санкций ЕС, в то время как настроения на внешних площадках несколько улучшились. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2023 года вырос на 1,2% по отношению к сентябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-октябре 2023 года реальный эффективный курс... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 7 ноября направили на кредитование сезонных полевых работ 994 млрд рублей, что на 4,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 697,7 млрд рублей... В частности, Россельхозбанк выдал 697,7 млрд рублей... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник после публикации данных об октябрьской инфляции в Соединенных Штатах. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило во вторник министерство труда... Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило во вторник министерство труда... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут во вторник на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Доходности US Treasuries снижаются, долларовый индекс DXY упал на 1,1%, до минимума за 2 месяца. Доходности US Treasuries снижаются, долларовый индекс DXY упал на 1,1%, до минимума за 2 месяца. Темпы роста потребительских цен... Темпы роста потребительских цен... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку перенес на следующий год принятие во втором чтении целого ряда законопроектов, среди которых - проект закона о смягчении работы банков такими интернет-платформами, как Avito и VK; проект закона о праве ЦБ оценивать уровень зарплат... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 91,69 коп. и составил 91,1725 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,36 руб., максимальный - 91,8875 руб. Было заключено 7046 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,36 руб., максимальный - 91,8875 руб. Было заключено 7046 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Россия в январе-августе существенно увеличила экспорт сухой молочной продукции, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на заместителя руководителя Андрея Кучерова, который выступил на сессии в рамках бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в Алжир. "Развитие... "Развитие... читать дальше

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Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса. "Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока... "Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока... читать дальше

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Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2023 года составило $53,8 млрд, что в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($208,8 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал... Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал... читать дальше

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