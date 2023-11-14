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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в октябре составила 0,83%
Рост потребительских цен в октябре слегка замедлился - до 0,83% после повышения на 0,87% в сентябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 6,69% после 6% месяцем ранее. Рост цен практически совпал с прогнозами аналитиков
 
Расходы семей выросли впервые после введения санкций
Потребление российских семей начало восстанавливаться впервые со 2-го квартала 2022 года, говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата, на которое ссылаются "Известия". Тогда, после введения антироссийских санкций, расходы...
 
Убытки "Почты России" могут переложить на продавцов маркетплейсов
Поддержку работы "Почты России" в убыточных регионах предложили покрывать из налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах. Такая идея содержится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились...
 
Инвестиции в коммерческую недвижимость могут снизиться
Этот год, по итогам которого объем инвестиций в коммерческую недвижимость составит 750 млрд руб., похоже, станет последним рекордным периодом для рынка, пишет "Комерсантъ". В 2024 году объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость...
 
14 ноября 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Безработица в Великобритании октябрь 2023
10:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании сентябрь 2023
13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew ноябрь 2023
16:30 Изменение потребительских цен в США октябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
14 ноября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 ноября снизилась на 1,72% и составила 58515,196 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58515,196 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1022,380 млрд руб., или на...
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14 ноября 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4887 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,49 коп. и составил 12,4887 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,409 руб., максимальный - 12,573 руб. Было заключено 56127 сделок. Объем торгов составил 122343,52...
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14 ноября 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,7871 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65,55 коп. и составил 97,7871 руб.

Минимальный курс евро составил 97,2325 руб., максимальный - 98,4175 руб. Было заключено 9170 сделок. Объем торгов составил 33231,66...
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14 ноября 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,1376 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 93,31 коп. и составил 91,1376 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,3775 руб., максимальный - 91,9025 руб. Была заключена 19041 сделка. Объем торгов...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 19:03
В январе-октябре пассажиропоток "Пулково" увеличился на 13%
Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в январе-октябре 2023 года составил 17,5 млн человек, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта). При этом за аналогичный период прошлого года аэропорт обслужил 15,5 млн человек....    читать дальше
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14 ноября 2023 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 1,1%, индекс РТС - на 0,04%
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне укрепления рубля и фиксации прибыли игроками в ожидании новых антироссийских санкций ЕС, в то время как настроения на внешних площадках несколько улучшились.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 18:52
Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 1,2%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2023 года вырос на 1,2% по отношению к сентябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-октябре 2023 года реальный эффективный курс...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 18:45
Кредитование сезонных полевых работ в РФ увеличилось на 4,7%
Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 7 ноября направили на кредитование сезонных полевых работ 994 млрд рублей, что на 4,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал 697,7 млрд рублей...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 18:37
Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник после публикации данных об октябрьской инфляции в Соединенных Штатах.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило во вторник министерство труда...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 18:22
Данные о замедлении инфляции в США стимулируют рост американских фондовых индексов
Американские фондовые индексы уверенно растут во вторник на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США.

Доходности US Treasuries снижаются, долларовый индекс DXY упал на 1,1%, до минимума за 2 месяца.

Темпы роста потребительских цен...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 18:08
Думский комитет перенес на следующий год принятие ряда законопроектов в финансовой сфере
Комитет Госдумы по финансовому рынку перенес на следующий год принятие во втором чтении целого ряда законопроектов, среди которых - проект закона о смягчении работы банков такими интернет-платформами, как Avito и VK; проект закона о праве ЦБ оценивать уровень зарплат...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,1725 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 91,69 коп. и составил 91,1725 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,36 руб., максимальный - 91,8875 руб. Было заключено 7046 сделок. Объем торгов...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 17:56
Экспорт сухого обезжиренного молока из РФ в январе-августе увеличился в 2,5 раза
Россия в январе-августе существенно увеличила экспорт сухой молочной продукции, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на заместителя руководителя Андрея Кучерова, который выступил на сессии в рамках бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в Алжир.

"Развитие...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 17:29
Замминистра транспорта Чалик переходит на руководящую должность в системе Минтранса
Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса.

"Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 17:08
В январе-октябре профицит текущего счета платежного баланса РФ сократился в 3,9 раза
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2023 года составило $53,8 млрд, что в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($208,8 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка...    читать дальше
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14 ноября 2023 года 16:59
Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2%
Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал...    читать дальше
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