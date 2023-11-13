Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,4426 руб.

Минимальный курс евро составил 97,91 руб., максимальный - 98,8975 руб. Было заключено 15394 сделки. Объем торгов составил 27378,37 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,055 руб. за евро.

13 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,66 коп. и составил 98,4426 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59537,575 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 8,617 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,15 коп. и составил 92,0707 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,525 руб., максимальный - 92,48 руб. Было заключено 15474 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,525 руб., максимальный - 92,48 руб. Было заключено 15474 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,02 коп. и составил 12,6036 руб. Минимальный курс юаня составил 12,533 руб., максимальный - 12,652 руб. Была заключена 46271 сделка. Объем торгов составил 99272,78 млн... Минимальный курс юаня составил 12,533 руб., максимальный - 12,652 руб. Была заключена 46271 сделка. Объем торгов составил 99272,78 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,66 коп. и составил 98,4426 руб. Минимальный курс евро составил 97,91 руб., максимальный - 98,8975 руб. Было заключено 15394 сделки. Объем торгов составил 27378,37 млн... Минимальный курс евро составил 97,91 руб., максимальный - 98,8975 руб. Было заключено 15394 сделки. Объем торгов составил 27378,37 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим снижением индексов, завершил понедельник в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,19% и составил 3248,27 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,19% и составил 3248,27 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,9% - до 1117,43 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,9% - до 1117,43 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Банк "Ак Барс" в январе-сентябре 2023 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 789,1 млн рублей, говорится в отчетности кредитной организации. Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал. Расходы банка на создание резервов под возможные потери и... Расходы банка на создание резервов под возможные потери и... читать дальше

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Страны ОПЕК в октябре 2023 года добыли 27,9 млн баррелей в сутки нефти, что на 80 тыс. б/с больше предыдущего месяца, говорится в ежемесячном отчете организации. При этом в основном нарастили добычу Иран (на 46 тыс. б/с) и Ангола (на 51 тыс. б/с). По расчетам... При этом в основном нарастили добычу Иран (на 46 тыс. б/с) и Ангола (на 51 тыс. б/с). По расчетам... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2023 года составило $89,6 млрд, что на 64,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Экспорт составил в январе-сентябре 2023... Экспорт составил в январе-сентябре 2023...

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Нефтяные цены усилили рост вечером в понедельник после публикации обновленного прогноза ОПЕК в отношении перспектив глобального спроса на топливо. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 мск подорожали на $0,77 (0,95%) - до $82,20 за... Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 мск подорожали на $0,77 (0,95%) - до $82,20 за... читать дальше

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Фондовые индексы США снижаются при открытии рынка Нью-Йорк. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций начал торги снижением в отсутствие публикаций значимых статистических показателей. Нью-Йорк. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций начал торги снижением в отсутствие публикаций значимых статистических показателей. Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск уменьшился на 0,1% и составлял... Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск уменьшился на 0,1% и составлял... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,83 коп. и составил 92,0894 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,74 руб., максимальный - 92,4525 руб. Было заключено 5870 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,74 руб., максимальный - 92,4525 руб. Было заключено 5870 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2023 года получил 38 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете кредитной организации. В 1-м полугодии 2023 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 28,2 млрд рублей. Таким образом, в 3-м квартале кредитная... В 1-м полугодии 2023 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 28,2 млрд рублей. Таким образом, в 3-м квартале кредитная... читать дальше

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В октябре рост потребительских цен в Индии замедлился до 4,9% в годовом выражении с сентябрьских 5%, обновив минимум за 4 месяца, говорится в сообщении министерства статистики страны. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали еще более резкого замедления, до... Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали еще более резкого замедления, до... читать дальше

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Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем рынке российскими экспортерами. Соответствующие поправки внесены в указ президента РФ "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в положение о... читать дальше

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Мировые автопроизводители значительно увеличили диапазон и масштаб скидок на электромобили в попытке замедлить ослабление спроса на них, пишет Financial Times со ссылкой на собранные HSBC данные. Автокомпаниям впервые приходится предпринимать действия, направленные на... Автокомпаниям впервые приходится предпринимать действия, направленные на... читать дальше

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Объем задолженности по суверенным еврооблигациям Российской Федерации перед нерезидентами в 3-м квартале 2023 года уменьшился на $1,103 млрд, или на 6,9%, до $14,980 млрд с $16,083 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Сокращение задолженности перед нерезидентами... Сокращение задолженности перед нерезидентами... читать дальше

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