13 ноября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
Это автоматическое сообщение.
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13 ноября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59537,575 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 8,617 млрд руб., или на...
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13 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,15 коп. и составил 92,0707 руб.
Минимальный курс доллара США составил 91,525 руб., максимальный - 92,48 руб. Было заключено 15474 сделки. Объем торгов составил... читать дальше
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13 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,02 коп. и составил 12,6036 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,533 руб., максимальный - 12,652 руб. Была заключена 46271 сделка. Объем торгов составил 99272,78 млн...
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13 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,66 коп. и составил 98,4426 руб.
Минимальный курс евро составил 97,91 руб., максимальный - 98,8975 руб. Было заключено 15394 сделки. Объем торгов составил 27378,37 млн...
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13 ноября 2023 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим снижением индексов, завершил понедельник в плюсе.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,19% и составил 3248,27 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,9% - до 1117,43 пункта.
Европейские... читать дальше
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13 ноября 2023 года 18:47
Банк "Ак Барс" в январе-сентябре 2023 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 789,1 млн рублей, говорится в отчетности кредитной организации. Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал.
Расходы банка на создание резервов под возможные потери и... читать дальше
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13 ноября 2023 года 18:38
Страны ОПЕК в октябре 2023 года добыли 27,9 млн баррелей в сутки нефти, что на 80 тыс. б/с больше предыдущего месяца, говорится в ежемесячном отчете организации.
При этом в основном нарастили добычу Иран (на 46 тыс. б/с) и Ангола (на 51 тыс. б/с). По расчетам... читать дальше
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13 ноября 2023 года 18:29
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2023 года составило $89,6 млрд, что на 64,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в информации ЦБ РФ.
Экспорт составил в январе-сентябре 2023...
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13 ноября 2023 года 18:21
Нефтяные цены усилили рост вечером в понедельник после публикации обновленного прогноза ОПЕК в отношении перспектив глобального спроса на топливо.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 мск подорожали на $0,77 (0,95%) - до $82,20 за... читать дальше
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13 ноября 2023 года 18:15
Фондовые индексы США снижаются при открытии рынка
Нью-Йорк. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций начал торги снижением в отсутствие публикаций значимых статистических показателей.
Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск уменьшился на 0,1% и составлял... читать дальше
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13 ноября 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,83 коп. и составил 92,0894 руб.
Минимальный курс доллара США составил 91,74 руб., максимальный - 92,4525 руб. Было заключено 5870 сделок. Объем торгов... читать дальше
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13 ноября 2023 года 17:55
Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2023 года получил 38 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете кредитной организации.
В 1-м полугодии 2023 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 28,2 млрд рублей. Таким образом, в 3-м квартале кредитная... читать дальше
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13 ноября 2023 года 17:48
В октябре рост потребительских цен в Индии замедлился до 4,9% в годовом выражении с сентябрьских 5%, обновив минимум за 4 месяца, говорится в сообщении министерства статистики страны.
Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали еще более резкого замедления, до... читать дальше
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13 ноября 2023 года 17:40
Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем рынке российскими экспортерами. Соответствующие поправки внесены в указ президента РФ "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в положение о... читать дальше
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13 ноября 2023 года 17:31
Мировые автопроизводители значительно увеличили диапазон и масштаб скидок на электромобили в попытке замедлить ослабление спроса на них, пишет Financial Times со ссылкой на собранные HSBC данные.
Автокомпаниям впервые приходится предпринимать действия, направленные на... читать дальше
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13 ноября 2023 года 17:17
Объем задолженности по суверенным еврооблигациям Российской Федерации перед нерезидентами в 3-м квартале 2023 года уменьшился на $1,103 млрд, или на 6,9%, до $14,980 млрд с $16,083 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Сокращение задолженности перед нерезидентами... читать дальше
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